Peine réduite après dédommagement
Un Suisse et ses complices condamnés à la prison ferme après un viol collectif filmé à Majorque

Un Suisse et sept Français ont reconnu devant un tribunal espagnol avoir violé une touriste britannique à Majorque. L’agression avait été filmée puis diffusée sur Snapchat.
Publié: 05:34 heures
1/4
Un Suisse et ses sept complices français ont plaidé coupable devant le tribunal de Palma lundi 9 mars.
Photo: DUKAS
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Sept Français et un Suisse, Samuel*, ont violé une touriste ivre à Majorque. Les agresseurs ont filmé la scène avant de diffuser les images sur Snapchat.

Selon le quotidien espagnol «Ultima Hora», les accusés ont plaidé coupable lundi devant le tribunal provincial de Palma. Ils ont déjà versé à la victime une indemnisation d’environ 135'000 francs. Le tribunal a tenu compte de ce paiement pour réduire les peines des huit agresseurs.

Une touriste attirée dans une chambre d'hôtel

Les faits remontent au 14 août 2023 vers 7h30. Deux des accusés se sont rendus dans la chambre d'un hôtel avec la jeune Britannique, âgée de 18 ans au moment des faits. Les autres agresseurs les ont rejoints peu après.

Pendant près d’une demi-heure, la jeune femme a été violée. «Ils ont commis différents actes sexuels sur elle, agissant ensemble et sans le consentement de la jeune femme», indique l’acte d’accusation.

Peines de prison allégées

Les auteurs ont filmé l’agression avant de partager les images sur Snapchat. Certains des accusés ont assisté aux faits sans intervenir et ont même encouragé les autres. La victime aurait notamment été insultée et traitée de «vache».

Selon «Ultima Hora», l'un des accusés conservait sur son téléphone 14 vidéos totalisant 170 secondes. Au départ, le parquet avait requis une peine totale de 151 ans de prison pour les huit accusés. Finalement, le tribunal a prononcé une peine cumulée de 73 ans de prison.

*Nom modifié

