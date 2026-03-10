Trois golden boys américains condamnés pour «trafic sexuel»

Trois frères ont été reconnus coupables lundi à New York de trafic sexuel. Ils auraient exploité leurs réseaux dans l'immobilier de luxe pour violer et agresser des dizaines de femmes durant des années. Onze victimes ont témoigné des faits commis entre 2010 et 2021.

Profitant de leur position dans l'immobilier de luxe

AFP Agence France-Presse

Trois frères, accusés de s'être servi de leurs connections dans l'immobilier de luxe pour violer et agresser des dizaines de femmes pendant des années, ont été jugés coupables de «trafic sexuel» lundi à New York, rapportent les médias américains. Le procès a vu onze femmes témoigner des violences sexuelles que leur ont fait subir les jumeaux Alon et Oren Alexander, 38 ans, ainsi que leur frère Tal Alexander, 39 ans, entre 2010 et 2021.

Oren et Tal, fondateurs de la société immobilière Official, et Alon, qui travaillait pour l'entreprise de sécurité privée de la famille, encourent jusqu'à la perpétuité. Ils seront fixés sur leur peine le 6 août. Invitées en voyage après avoir rencontré les frères lors de soirées ou sur des applications de rencontres, les victimes ont raconté qu'elles pensaient avoir été droguées avant d'être agressées.

Le parquet a toutefois dû abandonner deux chefs d'accusation après qu'une plaignante a refusé de témoigner, intimidée par les méthodes de la défense, selon les procureurs. Les avocats des frères ont soutenu qu'ils étaient des «playboys» et des «coureurs de jupons» et ont présenté les plaignantes comme motivées par la honte ou la cupidité.

Ils leur ont fait miroiter luxe et voyages

«Seuls et ensemble» et «avec d'autres personnes», les frères Alexander étaient accusés de s'être «livrés à l'exploitation sexuelle, notamment en droguant, agressant sexuellement et violant de manière répétée des dizaines de victimes féminines», selon un communiqué du parquet du district sud de New York au moment de leur arrestation, en décembre 2024.

«Les frères Alexander ont fait miroiter des expériences, des voyages et des hébergements de luxe pour attirer et séduire les femmes, puis – à plusieurs reprises – ont violé et agressé sexuellement celles qui y participaient», d'après le parquet, qui les accusait également de s'être procuré divers types de drogues pour soumettre leurs victimes .