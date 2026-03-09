La Suisse accueille une délégation du GREVIO pour évaluer sa lutte contre les violences faites aux femmes. Des rencontres avec des autorités, ONG et visites de centres spécialisés sont prévues dans les cantons du Tessin et de Fribourg.

ATS Agence télégraphique suisse

Des experts du Conseil de l'Europe se rendent en Suisse pour évaluer la manière dont le pays applique la Convention sur la lutte contre les violences envers les femmes. Les défis actuels en matière de soutien, de protection et de poursuites pénales seront abordés.

Une délégation du Groupe d’expertes et experts indépendant du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) sera en Suisse dès lundi et jusqu'au 13 mars. Elle évoluera la mise en oeuvre dans le pays de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, aussi appelée Convention d'Istanbul.

Les spécialistes du GREVIO se pencheront en particulier sur les recommandations formulées par le Conseil de l'Europe, dans le cadre du premier cycle d’évaluation en 2022.

Rencontre de tous les niveaux politiques

Les membres de la délégation du GREVIO s’entretiendront avec des représentantes et représentants de différents services fédéraux, notamment du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’armée. Les discussions porteront entre autres sur le financement des mesures, la collecte des données, les formations destinées aux autorités de poursuite pénale ainsi que la collaboration entre la Confédération, les cantons, les communes et la société civile.

Des visites dans les cantons du Tessin et de Fribourg sont prévues, notamment celle d'un centre d’aide aux victimes et de la toute nouvelle Unité de médecine des violences à l’hôpital fribourgeois (HFR), inauguré au début de l'année. Des rencontres avec des acteurs de la société civile sont également au programme.

Nouvelles recommandations d'ici 2027

En Suisse, la Convention d'Istanbul est entrée en vigueur le 1er avril 2018. Le BFEG se charge de rendre compte des activités du pays à l'intention du Conseil de l'Europe. Le monitorage réalisé par le GREVIO permet au Conseil de l’Europe de «s’assurer que les États ayant ratifié la Convention remplissent bien leurs engagements en matière de prévention, de protection des victimes, de poursuite des personnes auteures et de coordination des procédures».

Le GREVIO s’appuiera sur les résultats de la deuxième évaluation pour formuler de nouvelles recommandations d’ici fin 2026. Ces recommandations seront prises en compte dans la future stratégie nationale contre la violence domestique, sexuelle et de genre, indiquent les autorités. Le texte est en cours d’élaboration par le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de justice et police.