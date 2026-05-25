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Scène insolite à Göteborg
Dès son premier jour, un bus autonome se fait percuter par un tram

Un bus autonome a été percuté par un tramway lundi à Göteborg, en Suède, lors de son premier jour avec des passagers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le véhicule a été retiré pour inspection.
Publié: 14:09 heures
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Dernière mise à jour: 14:18 heures
L'incident n'a pas fait de blessés, mais l'entreprise de transports examinera quand même le bus. (Image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un bus autonome a été percuté par un tramway lundi pour son premier jour de circulation avec des voyageurs dans le centre de Göteborg (ouest) en Suède. L'information a été confirmée par Västtrafik, l'entreprise chargée des transports publics de la région.

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Le bus a été retiré de la circulation et va être inspecté, a précisé un responsable de la communication de l'entreprise, Patrik Chi, à l'AFP. «Le bus autonome, qui circulait avec des passagers dans Göteborg, a freiné et a été percuté par l'arrière. Il n'y a ni victime ni blessé», a-t-il déclaré.

Conducteur impuissant

Depuis la fin du mois de mars, le bus autonome circulait dans le centre-ville de Göteborg mais ce lundi marquait son premier jour d'expérimentation avec des passagers à bord. Un conducteur se trouvait également dans le bus pour en prendre le contrôle si nécessaire.

L'Agence des transports Transportstyrelsen avait donné son feu vert pour que le bus autonome circule avec des passagers pour une expérimentation jusqu'au 31 juillet 2027. Pour l'instant, les navettes autonomes en Europe bénéficient d'autorisations locales, par chaque ville et pour chaque trajet, souvent sur des voies privées.

L'UE n'a pas encore accordé d'autorisations à l'échelle européenne pour un déploiement commercial, qu'il s'agisse de transports en commun autonomes ou de robotaxis.

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