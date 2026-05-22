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Sous enquête
Le prince Andrew visé par la justice pour agression sexuelle

Accusé d'agression sexuelle et de liens avec Jeffrey Epstein, l'ex-prince Andrew fait l'objet d'une enquête en Grande-Bretagne. La police appelle toute personne ayant des informations à se manifester.
Publié: il y a 33 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
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L'ex-prince Andrew fait l'objet d'une enquête en Grande-Bretagne pour agression sexuelle.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La police britannique a indiqué vendredi examiner une accusation d'agression sexuelle visant l'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III. Elle a également renouvelé son appel à toute personne disposant d'informations à prendre contact avec elle.

Le prince déchu a été arrêté et placé en garde à vue pendant plusieurs heures en février après de nouvelles révélations concernant ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison.

Enquête sur Epstein toujours en cours

Le frère du roi fait l'objet d'une enquête policière pour «manquement dans l'exercice d'une fonction publique», soupçonné d'avoir transmis des documents économiques confidentiels à Jeffrey Epstein lorsqu'il était émissaire du Royaume-Uni au Commerce entre 2001 et 2011. Il n'a pas été inculpé à ce stade.

L'enquête visant Andrew Mountbatten-Windsor, déclenchée après la publication, il y a plusieurs mois, de documents par les autorités américaines concernant Jeffrey Epstein, «se poursuit», a indiqué la police de la Thames Valley dans un communiqué. Elle a appelé le public «à la patience» et «encouragé» toute personne ayant des informations à prendre contact avec elle.

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L'infraction de «manquement dans l'exercice d'une fonction publique» peut prendre «différentes formes, ce qui rend l'enquête complexe», a ajouté la police, qui a aussi indiqué examiner des informations selon lesquelles «une femme aurait été conduite à une adresse à Windsor en 2010 à des fins sexuelles».

La police a «pris contact» avec son avocat pour lui indiquer que «si elle souhaite signaler ces faits à la police, ceux-ci seront pris au sérieux», a-t-elle ajouté.

Il nie une quelconque faute

Andrew Mountbatten-Windsor a toujours nié toute faute en lien avec l'affaire Epstein.

Andrew a été accusé d'agressions sexuelles par l'Américaine Virginia Giuffre, notamment lorsqu'elle avait 17 ans. Celle-ci s'est suicidée en avril 2025.

Mis au ban de la famille royale et déchu de ses titres, il a été contraint de déménager dans le Norfolk, loin de sa résidence dans le domaine royal de Windsor.

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