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Son test PCR est en attente
Un cas contact suspect d'hantavirus a été hospitalisé à Valence

Une passagère espagnole présentant des symptômes compatibles avec l'hantavirus a été hospitalisée à Valence après avoir voyagé avec une Néerlandaise décédée. Les résultats de son test PCR sont attendus sous 24 heures.
Publié: 18:15 heures
Le secrétaire d'Etat à la Santé, Javier Padilla, à Madrid, en Espagne, le 8 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une femme ayant voyagé à bord du même avion que celui sur lequel la Néerlandaise du bateau MV Hondius – depuis décédée – avait brièvement embarqué, présente des symptômes compatibles avec une infection à l'hantavirus, a été hospitalisée dans la région de Valence (sud-est), ont annoncé les autorités espagnoles. 

Cette femme présente des «symptômes compatibles, principalement des symptômes liés à la toux et à son état général», a été «transférée à l'hôpital dans une chambre d'isolement à pression négative» et a été soumise à un test PCR dont le résultat est encore inconnu, a indiqué le secrétaire d'Etat espagnol à la Santé Javier Padilla lors d'une conférence de presse.

Le secrétaire d'Etat a estimé qu'il s'agissait «d'un cas assez improbable: il s'agit d'une personne qui se trouvait deux rangées derrière la personne décédée de l'hantavirus». Si la contamination a eu lieu, elle se serait produite lorsque la patiente néerlandaise de 69 ans est montée à bord d'un avion de la compagnie néerlandaise KLM entre Johannesburg et Amsterdam. La sexagénaire, dont le mari est mort à bord du navire, venait de quitter le bateau MV Hondius, et avait pris un premier vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg.

Elle devait ensuite rejoindre Amsterdam, mais une fois montée à bord de ce deuxième vol commercial, «elle a commencé à présenter une certaine aggravation de son état clinique, ce qui a conduit à la faire sortir de l'appareil et de la transférer dans un hôpital» sud-africain, a expliqué Javier Padilla.

Résultats du test PCR sous 24 heures

L'Espagne a été informée par le système d'alerte européen que deux passagers de ce vol «avaient pour destination finale l'Espagne». «Après avoir pris contact avec l'une d'elles, celle-ci a signalé des symptômes compatibles, principalement des symptômes liés à la toux et à son état général, alors qu'elle se trouvait à son domicile à Alicante».

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Depuis, la patiente a été «transférée à l'hôpital dans une chambre d'isolement à pression négative avec toutes les précautions nécessaires, et un prélèvement PCR a été effectué, dont nous espérons obtenir les résultats dans les 24 heures», a indiqué Javier Padilla.

L'Espagne attend l'arrivée dimanche navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, dans l'archipel des îles Canaries. Parti le 1er avril d'Ushuaïa, en Argentine, le MV Hondius, du croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, transporte quelque 150 passagers et membres d'équipage de 23 nationalités différentes. Trois sont décédés.


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