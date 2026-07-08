Le ministre vénézuélien Yvan Gil appelle à débloquer les fonds gelés du pays pour reconstruire après le double séisme du 24 juin. L'ONU est sur place, alors que le bilan provisoire est de 3600 morts.

Le Venezuela implore le déblocage de ses avoirs gelés pour sa reconstruction

Le Venezuela implore le déblocage de ses avoirs gelés pour sa reconstruction

ATS Agence télégraphique suisse

Le Venezuela a demandé mercredi le déblocage de ses avoirs gelés dans le cadre des sanctions contre le pays pour les utiliser pour la reconstruction après le double séisme du 24 juin qui a fait plus de 3600 morts et détruit ou endommagé des centaines d'immeubles.

«Nous voulons lancer un appel à tous les pays qui maintiennent encore bloqués des fonds appartenant au Venezuela, afin que nous entamions un plan de libération de ces fonds et que nous puissions les utiliser pour la reconstruction», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil, lors d'une réunion virtuelle du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) avec des ministres.

Tom Fletcher, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, est actuellement au Venezuela et s'est réuni avec les autorités du pays.

L'ONU lance un appel aux dons géant

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a lancé, mardi, un appel aux dons de 296 millions de dollars pour aider 1,3 million de personnes affectées par le double séisme au Venezuela pendant les six prochains mois.

«Nous avons un plan clair: 296 millions de dollars nécessaires pour atteindre 1,3 million de personnes ayant des besoins socioéconomiques, pendant six mois. C'est un plan limité dans le temps», a déclaré Tom Fletcher depuis le Venezuela lors d'une réunion par vidéo avec les Etats membres de l'ONU.

Cet appel s'ajoute au plan humanitaire de 632 millions de dollars annoncé au début de l'année pour le Venezuela où près de 8 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire.