DE
FR

Double séisme dévastateur
Le Venezuela implore le déblocage de ses avoirs gelés pour sa reconstruction

Le ministre vénézuélien Yvan Gil appelle à débloquer les fonds gelés du pays pour reconstruire après le double séisme du 24 juin. L'ONU est sur place, alors que le bilan provisoire est de 3600 morts.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Des centaines de bâtiments se sont effondrés lors du double séisme.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Venezuela a demandé mercredi le déblocage de ses avoirs gelés dans le cadre des sanctions contre le pays pour les utiliser pour la reconstruction après le double séisme du 24 juin qui a fait plus de 3600 morts et détruit ou endommagé des centaines d'immeubles.

A lire aussi
Un miraculé du séisme au Venezuela raconte ses 30 heures d'enfer
témoignage
Sauvé par «un ange»
Un miraculé du séisme au Venezuela raconte ses 30 heures d'enfer
La faim et les maladies menacent le Venezuela, endeuillé par le double séisme
Choas et désolation
La faim et les maladies menacent le Venezuela après les séismes

«Nous voulons lancer un appel à tous les pays qui maintiennent encore bloqués des fonds appartenant au Venezuela, afin que nous entamions un plan de libération de ces fonds et que nous puissions les utiliser pour la reconstruction», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil, lors d'une réunion virtuelle du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) avec des ministres.

Tom Fletcher, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, est actuellement au Venezuela et s'est réuni avec les autorités du pays.

L'ONU lance un appel aux dons géant

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a lancé, mardi, un appel aux dons de 296 millions de dollars pour aider 1,3 million de personnes affectées par le double séisme au Venezuela pendant les six prochains mois.

«Nous avons un plan clair: 296 millions de dollars nécessaires pour atteindre 1,3 million de personnes ayant des besoins socioéconomiques, pendant six mois. C'est un plan limité dans le temps», a déclaré Tom Fletcher depuis le Venezuela lors d'une réunion par vidéo avec les Etats membres de l'ONU.

Cet appel s'ajoute au plan humanitaire de 632 millions de dollars annoncé au début de l'année pour le Venezuela où près de 8 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus