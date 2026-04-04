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Discussion sur la sécurité
Zelensky est à Istanbul pour une rencontre avec le président Erdogan

Volodymyr Zelensky est à Istanbul pour renforcer les liens de sécurité avec Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre intervient après un appel entre Erdogan et Vladimir Poutine sur la paix en mer Noire et au Moyen-Orient.
Publié: 04.04.2026 à 13:41 heures
Volodymyr Zelensky et Erdogan discutent de la coopération en matière de sécurité.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi à Istanbul. Il se rend en Turquie pour rencontrer son homologue Recep Tayyip Erdogan, a indiqué la présidence ukrainienne.

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«Nous travaillons au renforcement de notre partenariat pour assurer la protection réelle des vies humaines, faire avancer la stabilité et garantir la sécurité dans notre Europe, autant qu'au Moyen-Orient. Les efforts conjoints donnent toujours les meilleurs résultats», a déclaré Zelensky sur X.

«Les discussions ne seront pas uniquement à propos des intercepteurs (de drones), ce sera sur la coopération pour la sécurité en général», a indiqué un haut responsable ukrainien à l'AFP. Un important système de sécurité a été mis en place autour du palais de Dolmabahçe, qui abrite le bureau de la présidence turque à Istanbul, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Au lendemain d'un appel avec Poutine

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Kiev cherche à faire valoir son expérience dans la défense antiaérienne contrant les drones de conception iranienne Shahed, utilisés par la Russie et auxquels sont confrontées les monarchies du Golfe visées par Téhéran.

Cette rencontre a lieu au lendemain d'une conversation téléphonique entre le président turc et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont appelé à un cessez-le-feu au Moyen-Orient et évoqué la sécurité dans la région de la mer Noire, Moscou accusant Kiev d'y attaquer des pétroliers et de cibler des infrastructures gazières reliant la Russie à la Turquie.


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