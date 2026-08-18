Seuls 40% des établissements de santé dans le monde disposent de toilettes conformes aux normes de base, selon un rapport OMS-Unicef. Plus de 936 millions de personnes souffrent d'un accès insuffisant à des infrastructures sanitaires.

Moins d'un hôpital sur deux dans le monde dispose de sanitaires

Moins d'un hôpital sur deux dans le monde dispose de sanitaires

Seuls quatre établissements de santé sur dix dans le monde disposent d'équipements sanitaires répondant aux normes de base, soit des toilettes accessibles et en état de fonctionner. Pas moins de 11% n'en proposent aucun, ont indiqué mardi les Nations unies.

Malgré des progrès importants au cours de la dernière décennie, un rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Unicef révèle que seuls 40% des établissements de santé satisfont aux normes élémentaires en matière de toilettes accessibles et adaptées aux besoins des patients et du personnel.

Pour la première fois, le rapport du programme conjoint de suivi de l'OMS et de l'Unicef sur les progrès accomplis vers les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 fournit des estimations mondiales sur l'accès à des services sanitaires dans les établissements de santé.

Grandes lacunes

Selon les estimations pour 2025, d'importantes lacunes subsistent. Les normes de base exigent notamment des installations utilisables comprenant des toilettes réservées au personnel, des toilettes séparées pour les hommes et les femmes, équipées pour la gestion de l'hygiène menstruelle, ainsi que des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Fondé sur des données provenant de 70 pays, le rapport fait apparaître de fortes disparités régionales: seuls 23% des établissements de santé d'Afrique subsaharienne disposent d'équipements de base, contre 55% en Asie centrale et méridionale. Plus préoccupant encore, plus d'un établissement de santé sur dix dans le monde ne dispose d'aucun équipement, ce qui affecte quelque 936 millions de personnes.

Le rapport évalue également l'accès à l'eau, aux services d'hygiène, au nettoyage des locaux et à la gestion des déchets dans les établissements de santé. En 2025, environ 85% des établissements disposaient de services d'approvisionnement en eau de base, 72% de services élémentaires d'hygiène et 71% de services de gestion des déchets de soins de santé. S'ils constatent une nette amélioration par rapport à 2015, les auteurs du rapport soulignent qu'un établissement de santé sur dix ne dispose toujours d'aucun service d'approvisionnement en eau.

Situation dramatique dans les pays les plus pauvres

Par ailleurs, seuls 59% des établissements respectaient les normes en matière de nettoyage des locaux. Celles-ci exigent à la fois l'existence de protocoles et de personnel de nettoyage formé, éléments essentiels à la prévention et au contrôle des infections. Au total, 18% des établissements, accueillant environ 1,5 milliard de personnes, ne satisfaisaient à aucune de ces deux exigences en matière de nettoyage. Pour cette catégorie, le rapport s'appuie sur des données provenant de 54 pays.

La situation est particulièrement préoccupante dans les pays les plus pauvres. Dans les pays les moins avancés, seuls 24% des établissements de santé respectaient la norme de base en matière de nettoyage des locaux.