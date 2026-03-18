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L'ONU s'alarme
Les progrès s'essoufflent face à la mortalité infantile

En 2024, 4,9 millions d'enfants de moins de cinq ans sont morts dans le monde, selon l'ONU. La majorité de ces décès, concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, auraient pu être évités avec des soins accessibles.
Publié: 07:58 heures
100'000 enfants de 1 à 59 mois sont morts de malnutrition aiguë sévère en 2024, selon l'ONU.
Photo: Keystone/GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Les progrès dans la réduction de la mortalité infantile ralentissent, selon un rapport de l'ONU publié mardi. L'organisation estime que 4,9 millions d'enfants sont morts dans le monde en 2024 avant l'âge de cinq ans. Selon cette étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé avec l'UNICEF, la plupart de ces décès «pourraient être évités grâce à des interventions éprouvées et peu coûteuses ainsi qu'à l'accès à des soins de santé de qualité».

Le rapport indique que le nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde a diminué de plus de moitié depuis 2000. Toutefois, depuis 2015, le rythme de cette baisse a ralenti de plus de 60%. Les décès d'enfants restent fortement concentrés dans quelques régions en particulier. En 2024, l'Afrique subsaharienne représentait 58% de la totalité de ces morts et l'Asie du Sud 25%.

Complications liées à la prématurité

Sur les 4,9 millions d'enfants morts à travers le monde, le rapport a calculé pour la première fois que 100'000 d'entre eux, âgés de 1 à 59 mois, sont morts de malnutrition aiguë sévère (MAS). «Le bilan est bien plus lourd si l'on prend en compte les effets indirects, car la malnutrition affaiblit l'immunité des enfants et augmente leur risque de mourir de maladies infantiles courantes», écrit l'OMS.

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Les principales causes de mortalité chez les nouveau-nés sont les complications liées à la prématurité (36%) et celles survenant pendant le travail et l'accouchement (21%). Au-delà du premier mois, les maladies infectieuses évitables telles que le paludisme, la diarrhée et la pneumonie restent des causes majeures de mortalité. Selon l'OMS, «les données montrent que les investissements dans la santé infantile figurent parmi les mesures de développement les plus rentables».

«Des interventions éprouvées et peu coûteuses, comme la vaccination, le traitement de la malnutrition aiguë sévère et la prise en charge qualifiée à la naissance, offrent parmi les meilleurs retours en santé mondiale, en améliorant la productivité, en renforçant les économies et en réduisant les dépenses publiques futures», poursuit-elle.

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