Difficulté à épargner
Primes et inflation: les familles suisses au bord de la rupture

Les primes d'assurance-maladie et la hausse des prix préoccupent le plus les familles. Plus de 50% des ménages peinent à couvrir leurs frais.
Publié: 10:46 heures
Dernière mise à jour: 10:49 heures
Plus de la moitié des familles suisses peinent à couvrir leurs frais, selon le Baromètre 2026.
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse

Les primes d'assurance-maladie et la hausse des prix dominent les préoccupations des familles, selon le Baromètre suisse des familles 2026 publié jeudi. Plus d'une famille sur deux arrive tout juste ou ne parvient pas à couvrir ses frais.

Les coûts de l'assurance-maladie constituent une préoccupation majeure pour 49% des familles interrogées. La hausse des prix est citée par 37% d'entre elles, suivie de la santé (26%) et du coût du logement (25%), selon ce baromètre réalisé par Pro Familia Suisse et l'assurance-vie Pax.

La fin du mois préoccupe plus de la moitié des familles: 46% d'entre elles déclarent que «leur revenu suffit tout juste et 7% qu’il ne suffit pas», remarque le communiqué. La part des ménages avec de jeunes enfants (0-3 ans) répond davantage que la moyenne (53%) que leur revenu suffit «à peine». Cette catégorie se réduit à 40% lorsque les enfants sont âgés de plus de 24 ans.

Difficulté à épargner

La capacité des familles à épargner ne marque pas de rupture importante par rapport aux dernières années: 19% d'entre elles parviennent à mettre de côté jusqu'à 250 francs par mois, 18% jusqu'à 500 francs. Leur proportion chute au-delà de 1000 francs. 29% des familles déclarent de rien parvenir à économiser.

Malgré une potentielle tension financière, une large majorité des familles se sentent en partie (51%) ou complètement (40%) à l'aise d'éduquer leurs enfants à la gestion d'un budget.

Ce rôle se répartit globalement assez équitablement entre la mère et le père, mais des différences s'observent entre les classes de revenu: les mères dominent clairement dans les familles modestes, tandis que les pères prennent l'avantage chez les hauts revenus.

Satisfaction mais pessimisme

Parmi les autres thématiques explorées par l'enquête, une moitié des familles (49%) est favorable tant à meilleure protection des enfants contre les réseaux sociaux qu'à une interdiction du smartphone à l'école. Une écrasante majorité des familles (87%) approuve plutôt ou tout à fait l'affirmation selon laquelle elles se sentent à l'aise et capables d'accompagner leurs enfants face aux problématiques numériques.

Par ailleurs, huit personnes sur dix (79%) sont satisfaites de leur vie familiale. Toutefois, 76% des répondants affichent leur pessimisme pour l'avenir de la situation des familles en Suisse.

Le Baromètre suisse des familles 2026 a interrogé en ligne 2036 familles représentatives de toutes les régions du pays entre le 10 et le 17 novembre 2025. Lancé en 2023 par Pro Familia Suisse et Pax, cette parution constitue sa quatrième édition.

