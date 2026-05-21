Selon une nouvelle étude norvégienne, le fait de réduire notre temps d'inactivité de 5 minutes par jour peut diminuer les risques de mortalité et allonger l'espérance de vie. Voici ce que cela implique concrètement.

Ellen De Meester Journaliste Blick

En vous extirpant à grand mal d'une rame de métro bondée, vous suivez des dizaines d'autres pendulaires vers l'ascenseur le plus proche: hors de question de gravir cinq volées de marches après avoir suffoqué dans un wagon. D'ailleurs, cet ascenseur, vous le connaissez tellement bien que vous y avez identifié votre place préférée: celle qui vous dispense d'appuyer sur le bouton (trop sale), d'éviter de vous retrouver plaqué contre les parois de verre (trop le vertige), mais qui permet quand même d'en sortir assez vite.

Au risque de vous agacer, la science vient de prouver qu'en abandonnant cette stratégie minutieuse pour affronter lesdits escaliers, vous pourriez drastiquement rallonger votre espérance de vie... à condition de le faire tous les jours. En effet, d'après une étude norvégienne parue début 2026, une personne sédentaire choisissant d'éliminer 5 minutes d'inactivité par jour peut réduire son risque de mort prématurée de 6%. En outre, lorsqu'on grimpe à 30% d'activité supplémentaire par jour, la mortalité chute de 10%. A noter que ces bénéfices concernent la population générale, et non pas certains profils en particulier.

Les personnes les moins sportives y gagnent le plus

Il ne s'agit pas du premier conseil de ce genre à débarquer dans la littérature scientifique, c'est vrai. Or, cette nouvelle recommandation s'avère plutôt concrète et facile à appliquer, ce qui n'est pas toujours le cas. Après avoir analysé les habitudes de 150'000 adultes originaires de Norvège, de Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, une équipe issue d'un centre de recherches basé à Oslo a tenté de déterminer l'impact réel d'une réduction, même minime, de notre temps d'inactivité. Et les résultats s'avèrent impressionnants, dans la mesure où les personnes les moins sportives voient des bénéfices incroyables, lorsqu'elles augmentent, même de quelques minutes, leur temps d'activité. Un petit détour à pied ou quelques marches d'escalier peuvent donc faire une différence.

Par contre, ainsi que le soulignent les responsables de l'étude, ces fameuses 5 minutes ne suffisent évidemment pas à protéger la santé: l'OMS recommande toujours de réaliser entre 150 et 300 minutes d'activité physique modérée ou 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue par semaine. Or, l'étude norvégienne souligne que l'intensité de l'activité ne constitue pas forcément la meilleure protection: le plus important est de réduire notre temps moyen de sédentarité, de quelque manière que ce soit. En d'autres termes, la séance de pilates qui nous attend à 18h ne ridiculise pas les bénéfices d'une petite promenade entre deux séances. Au contraire.

Se lever de sa chaise peut sauver la vie

D'après l'Observatoire suisse de la santé (Obsan), la population suisse passe en moyenne 5,7 heures quotidiennes en position assise. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter, au fil des années. D'après l'étude norvégienne, le fait de diminuer ce temps peut également avoir un effet protecteur: par exemple, délaisser la position assise durant 30 minutes supplémentaires par jour diminue de 7% le risque de mort prématurée.

«L’activité physique s'avère réellement bénéfique pour compenser des niveaux élevés de stress et des taux élevés d’épuisement professionnel, note Nicole Logan, professeure adjointe en kinésiologie à l'université américaine de Rhode Island, auprès de BBC. Nous savons que la capacité physique, la force musculaire, la qualité musculaire et la solidité osseuse représentent d’excellents indicateurs de la mortalité, plus tard dans la vie. Autrement dit, l'activité physique permet de vivre plus longtemps et de rester en meilleure santé plus longtemps.»