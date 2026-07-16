Un vol Ryanair entre Londres et Tirana s'est transformé en odyssée de douze heures le 3 juin dernier. Dérouté à deux reprises à cause d'orages, l'appareil a aussi été le théâtre de tensions, d'une intervention de la police grecque et d'incidents avec un passager ivre.

Orages, insultes et passager ivre: un vol entre Londres et Tirana vire au chaos

Orages, insultes et passager ivre: un vol entre Londres et Tirana vire au chaos

Gina Grace Zurbrügg

Ce qui devait être un simple vol entre Londres et Tirana s'est transformé en une odyssée de douze heures pour les passagers du vol RK8288 de Ryanair, le 3 juin dernier. Deux escales imprévues et une intervention de la police ont fait du voyage une expérience particulièrement éprouvante.

De violents orages au-dessus de Tirana ont d'abord contraint le pilote à détourner l'appareil vers Brindisi, dans le sud de l'Italie, où les passagers ont dû patienter plusieurs heures. Lorsque l'avion a finalement redécollé, tous espéraient rejoindre rapidement l'Albanie. Mais peu avant l'atterrissage, l'équipage a de nouveau changé de destination et mis le cap sur Thessalonique, en Grèce.

La tension est alors montée à bord. Plusieurs passagers ont élevé la voix, insulté le pilote et exigé de lui parler directement. «Le pilote aurait dû nous faire face», a ainsi déclaré par la suite un passager au quotidien britannique «The Sun».

Bienvenue en Albanie

Après l'atterrissage à Thessalonique, une douzaine de passagers ont tenté de quitter l'avion. «Vous n'allez pas nous retenir ici!», auraient-ils lancé. La police grecque a finalement dû intervenir.

Mais même après cela, le calme n'est pas revenu à bord. Un passager en état d'ébriété a perturbé le vol en ignorant à plusieurs reprises les consignes de l'équipage. Une hôtesse de l'air a dû le raccompagner à son siège.

Les problèmes rencontrés avec le service de restauration ont également alimenté la frustration des voyageurs. Après de longues heures de trajet, beaucoup étaient épuisés, affamés et assoiffés. L'avion a finalement atterri à Tirana vers 5h du matin, heure locale. Lorsque le pilote a souhaité la bienvenue en Albanie aux passagers exténués, des acclamations ont éclaté dans la cabine.

L'histoire du vol RK8288 s'est finalement bien terminée. Mais ce type de périple aérien est loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs vols ont viré au cauchemar pour leurs passagers, contraints de passer de longues heures loin de leur destination.

28 heures coincés dans l’avion

Durant l'été 2025, un vol de Cathay Pacific reliant Los Angeles à Hong Kong s'est transformé en véritable périple pour les passagers du vol CX883. En raison de conditions météorologiques extrêmes, l'appareil a dû être dérouté vers Taipei, où il est resté immobilisé pendant près de onze heures. Les 294 passagers n'ont pas été autorisés à quitter l'avion ni à trouver un hébergement. Au total, ils ont passé environ 28 heures à bord.

Un passager a failli être aspiré hors d’un avion de Ryanair

La semaine dernière, un vol Ryanair reliant Thessalonique à Memmingen a dû faire demi-tour peu après son décollage. Selon les informations disponibles, un morceau d'un moteur endommagé se serait détaché avant de briser un hublot. La dépressurisation soudaine de la cabine a alors partiellement aspiré hors de l'appareil un homme assis à proximité. Son épouse et d'autres passagers sont parvenus à le ramener à bord. Grièvement blessé, l'homme a été pris en charge après l'atterrissage, l'avion ayant pu se poser sans encombre.

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Bagarre et insultes racistes

Fin février 2026, un vol Jet2 reliant Antalya à Manchester a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Bruxelles après une violente altercation entre plusieurs passagers. Selon les informations disponibles, l'incident aurait éclaté après qu'un voyageur agressif a proféré des insultes racistes. La situation a dégénéré au point que le pilote a été contraint d'interrompre le vol environ trois heures après le décollage.