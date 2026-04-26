Le décollage d'un avion Swiss à New Delhi a dû être interrompu après un problème de moteur. Un passager originaire de Zurich raconte la panique à bord.

Un passager du vol Swiss évacué témoigne: «J'ai pris peur au milieu de la foule»

Un passager du vol Swiss évacué témoigne: «J'ai pris peur au milieu de la foule»

Angela Rosser

«Nous sommes tous très effrayés», explique Tsering Margey, passager de l'avion Swiss qui a dû être évacué à New Delhi, en Inde. Le vol LX147 à destination de Zurich a dû interrompre son décollage et évacuer tous ses passagers. «Nous avons entendu un grand bruit», explique à Blick l'homme originaire du village de Horgen, dans le canton de Zurich. Selon lui, un moteur aurait explosé. Une information confirmée depuis par Swiss. Après la détonation, l'avion a brutalement freiné. «L'avion a entamé un freinage d'urgence, puis s'est immobilisé.»

Calme puis panique à bord

Ce témoin dit avoir vu de la fumée se dégager du côté gauche de l'avion. «Mais pas beaucoup», relativise-t-il. Durant une dizaine de minutes, le calme est revenu et toutes les lumières de l'appareil se sont éteintes. L'équipage aurait donné l'ordre de ne pas se lever. Selon lui, les gens sont restés calmes.

«Mais quand les lumières se sont rallumées et qu'ils nous ont dit qu'il fallait évacuer, c'est là que la panique a commencé.» Une amie de Tsering Margey, qui était assise dans la rangée de l'une des sorties de secours, aurait même été bousculée en plein chaos.

«J'ai pris peur au milieu de la foule»

«J'ai pris peur au milieu de la foule», raconte l'homme de 59 ans. Il affirme que des personnes se sont blessées lors de l'évacuation par les toboggans d'urgence. Il évoque des écorchures et fractures aux jambes.

Dans la matinée, la compagnie a confirmé que quatre passagers étaient hospitalisés et qu'un membre d'équipage s'était foulé la cheville. «Nos équipes sont sur place et apportent un soutien rapproché aux personnes concernées, aussi longtemps que nécessaire», précisait le communiqué. Plus tôt dans la matinée, il avait été rapporté que six passagers avaient été blessés. Cependant, deux d'entre eux étaient des accompagnateurs indemnes.

Les pompiers sont ensuite intervenus, bien qu'il «n'y a pas eu d'incendie». Les passagers ont ensuite été pris en charge par le personnel de l'aéroport. «J'ai ensuite reçu un SMS de Swiss m'informant qu'on m'avait réservé un nouveau vol», explique Tsering Margey. En fin de journée, il quittera New Delhi pour Mumbai, d'où il partira pour Zurich.