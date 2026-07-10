Un passager de Ryanair frôle la mort, aspiré hors de l'avion

Un passager a failli être aspiré hors d'un avion Ryanair après qu'un hublot se soit brisé en plein vol au départ de Thessalonique, vendredi. L'homme, un touriste serbe, a été sauvé par d'autres passagers.

AFP Agence France-Presse

Un homme a failli être aspiré hors d'un avion lors d'un vol Ryanair au départ de Thessalonique, en Grèce, avant d'être retenu par d'autres passagers, ont indiqué vendredi des témoins et les autorités. «La tête et les épaules d'un passager étaient à l'extérieur du hublot», a raconté une passagère du même vol à la radio locale Radio Thessaloniki. «Heureusement, il n'avait pas retiré sa ceinture de sécurité». D'autres passagers assis à proximité de l'homme ont aidé à le tirer vers l'intérieur, a-t-elle ajouté. Un «hublot passager s'est détaché en vol», «peu après le décollage», a indiqué la compagnie aérienne Ryanair.

Le groupe américain Boeing, constructeur de l'appareil impliqué - un 737NG-800 livré en 2008 à Malta Air, filiale de Ryanair -, a précisé à l'AFP «avoir connaissance de l'incident sur le vol FR1879». «Nous sommes en contact avec Ryanair», a ajouté l'avionneur. De son côté, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a affirmé être «prêt à apporter son soutien à l'Autorité grecque de l'aviation civile (HCAA) et à l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB)». Il a confirmé que l'appareil était retourné se poser à Thessalonique «après qu'un hublot se soit brisé».

«Comme un pneu qui éclate»

Lorsqu'un incident se produit à l'étranger, c'est le régulateur local qui dirige l'enquête et il peut demander l'assistance d'homologues étrangers. Dans le cas présent, côté américain, la NTSB serait chef de file tandis que la FAA fournirait un soutien technique en coordination avec elle. Selon des médias grecs, le hublot a été brisé par un débris qui s'est détaché de l'un des moteurs de l'appareil. D'après le site spécialisé AirFleets, cet avion est équipé de deux moteurs CFM56-7B26, fabriqués par CFM International, société commune détenue à parité par les groupes américain GE Aerospace et français Safran. Sollicitées par l'AFP, ces deux entreprises n'ont pas répondu dans l'immédiat.

La victime, qui serait un touriste serbe, a été hospitalisée vendredi à Thessalonique, pour des brûlures par frottement mais son état n'inspire par ailleurs pas d'inquiétude, ont expliqué les autorités, précisant que la destination initiale du vol était Memmingen, en Allemagne. «La plupart d'entre nous étions endormis, nous avions fermé les yeux. Il y a eu un bruit, comme un pneu qui éclate», a raconté la passagère. «Nous avons immédiatement compris qu'il y avait eu une décompression. Des cris se sont fait entendre (...) Pendant un instant, j'ai cru que quelqu'un avait ouvert la porte de secours par accident», a déclaré cette femme. «Les masques (à oxygène) sont tombés et il y avait une forte odeur», a-t-elle aussi relaté. Selon des médias grecs, l'incident s'est produit au-dessus de la Macédoine du Nord.

Dans un communiqué, la compagnie Ryanair a assuré que l'avion était «retourné à Thessalonique peu après le décollage lorsqu'un hublot passager s'est détaché en vol». «L'appareil a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal», a-t-elle précisé, ajoutant qu'un avion de remplacement avait été mis à disposition pour transporter les passagers jusqu'à Memmingen.