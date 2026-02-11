DE
FR

Des avions de combat mobilisés
Un enfant change le nom du Wi-Fi dans l'avion et déclenche une alerte terroriste

Les passagers d'un vol Londres-Tel Aviv ont paniqué en découvrant un réseau Wi-Fi nommé «Terroriste» en cabine. Des avions de combat ont escorté l'Airbus, mais ce n'était qu'une simple blague d'enfant.
Publié: 14:49 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
1/4
Un vent de panique a soufflé à bord du vol W9530 de Wizz-Air reliant Londres à Tel Aviv après qu'un passager a changé le nom du réseau sans fil sur un smartphone. (photo d'archives)
Photo: IMAGO/NurPhoto
Gina Grace Zurbrügg
Gina Grace Zurbrügg

Panique à bord! Ce qui ne devait être qu'une simple petite blague a failli déclencher une alerte de sécurité internationale sur le vol W9530 de Wizz Air reliant Londres à Tel Aviv. L'élément déclencheur? Le nom d'un réseau Wi-Fi sur un smartphone, contenant le mot «terroriste» en arabe, comme le rapporte le quotidien allemand «Bild».

Un passager qui a essayé de connecter son téléphone au Wi-Fi de l'avion est tombé sur l'étrange hotspot. La crainte d'un attentat a rapidement gagné toute la cabine, et l'équipage a alerté l’aéroport de destination Ben Gurion, qui a immédiatement dépêché des avions de combat pour escorter l'Airbus au-dessus de la Méditerranée.

Une farce qui pourrait coûter très cher

Après l'atterrissage, des dizaines de policiers et d'agents de sécurité ont contrôlé passagers et bagages. Des chiens renifleurs ont fouillé l'avion de fond en comble.

A lire aussi
Il reçoit 800 francs d'amende pour avoir caressé son chien dans l'avion
Consignes ignorées
Il reçoit 800 francs d'amende pour avoir caressé son chien dans l'avion
Un avion en détresse guidé par téléphone portable jusqu'à Payerne
Un atterrissage insolite
Un avion en détresse guidé par téléphone portable jusqu'à Payerne

Mais le prétendu danger s'est avéré n'être qu'une farce: un enfant avait simplement changé le nom du point d'accès mobile du smartphone de ses parents peu avant le décollage.

Les autorités ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Un porte-parole de Wizz Air a déclaré que personne n'avait été blessé et que le vol avait terminé sa course sans encombre. Néanmoins, la plaisanterie pourrait coûter très cher aux parents: une enquête est actuellement en cours pour savoir s'ils doivent participer aux frais de l'opération militaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus