Les passagers d'un vol Londres-Tel Aviv ont paniqué en découvrant un réseau Wi-Fi nommé «Terroriste» en cabine. Des avions de combat ont escorté l'Airbus, mais ce n'était qu'une simple blague d'enfant.

Un enfant change le nom du Wi-Fi dans l'avion et déclenche une alerte terroriste

Des avions de combat mobilisés

Panique à bord! Ce qui ne devait être qu'une simple petite blague a failli déclencher une alerte de sécurité internationale sur le vol W9530 de Wizz Air reliant Londres à Tel Aviv. L'élément déclencheur? Le nom d'un réseau Wi-Fi sur un smartphone, contenant le mot «terroriste» en arabe, comme le rapporte le quotidien allemand «Bild».

Un passager qui a essayé de connecter son téléphone au Wi-Fi de l'avion est tombé sur l'étrange hotspot. La crainte d'un attentat a rapidement gagné toute la cabine, et l'équipage a alerté l’aéroport de destination Ben Gurion, qui a immédiatement dépêché des avions de combat pour escorter l'Airbus au-dessus de la Méditerranée.

Une farce qui pourrait coûter très cher

Après l'atterrissage, des dizaines de policiers et d'agents de sécurité ont contrôlé passagers et bagages. Des chiens renifleurs ont fouillé l'avion de fond en comble.

Mais le prétendu danger s'est avéré n'être qu'une farce: un enfant avait simplement changé le nom du point d'accès mobile du smartphone de ses parents peu avant le décollage.

Les autorités ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Un porte-parole de Wizz Air a déclaré que personne n'avait été blessé et que le vol avait terminé sa course sans encombre. Néanmoins, la plaisanterie pourrait coûter très cher aux parents: une enquête est actuellement en cours pour savoir s'ils doivent participer aux frais de l'opération militaire.