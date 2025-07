Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un petit avion d'affaires, qui avait perdu toute capacité de communication et de navigation, a pu atterrir en urgence le printemps dernier à l'aéroport de Payerne (VD). Le pilote a été guidé par téléphone portable. Ce cas insolite a été rapporté mercredi devant la presse par Skyguide à l'Aéropôle de Payerne. Il n'est pas rare que des avions perdent la communication avec les contrôleurs aériens. Mais dans la plupart des cas, le passage sur la fréquence d'urgence permet de rétablir le contact.

Or le printemps dernier – Skyguide ne souhaite pas donner la date exacte de l'événement –, ce bimoteur à hélice, parti de Granges (SO) pour rejoindre Genève, a vu son système électrique tomber en panne. Injoignable par radio, il avait aussi disparu des radars civils. «Pendant un moment, on a pu imaginer le pire», a reconnu Olivier Perrin, chef de la sécurité chez Skyguide. La surveillance militaire a alors été sollicitée et, grâce à ses propres radars, a réussi à localiser l'avion, lequel était en train de tourner en cercles au-dessus du lac de Neuchâtel.

Même si ce n'était pas gagné d'avance à une telle altitude, le pilote a pu être contacté sur son téléphone portable et guidé jusqu'à Payerne. Sans cela, et comme dans certaines situations extrêmes, les forces aériennes auraient pu être sollicitées pour aller chercher l'avion. Des signaux lumineux peuvent aussi parfois être envoyés depuis la tour pour guider un avion en détresse.

Collaboration avec les forces aériennes

L'incident rapporté par Skyguide n'a duré qu'une dizaine de minutes, mais il est emblématique du travail de la société en charge du trafic aérien, a affirmé son patron Alex Bristol. Il montre que «nous sommes là pour tout le monde» et que la sécurité constitue «notre première priorité», a-t-il dit. Et d'ajouter que cet épisode souligne aussi «la collaboration étroite» entre Skyguide et les forces aériennes sachant que, dans le cas présenté, c'est grâce à une technologie militaire que l'avion civil a pu être retrouvé.

Au final, une telle situation est «moins stressante» pour les contrôleurs aériens, qui travaillent avec des procédures d'urgence codifiées, que pour les pilotes, a relevé Olivier Perrin. Il a ajouté que si les pertes de contact avec des avions (74 cas en 2024, 53 en 2023) étaient «assez fréquentes», la résolution des problèmes était souvent «moins spectaculaire» que le cas rapporté mercredi devant la presse.