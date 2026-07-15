Confrontée aux sanctions occidentales, l'aviation russe bat de l'aile. Pire encore, l'Iliouchine Il-114-300, qui devait donner un second souffle au secteur, ne peut pas voler en cas de pluie ou de températures trop basses.

Ce nouvel avion russe ne peut pas voler en cas de pluie ou de froid

Ce nouvel avion russe ne peut pas voler en cas de pluie ou de froid

Patrik Berger

Les sanctions occidentales contre la Russie et son président Vladimir Poutine produisent des effets visibles. Les compagnies aériennes russes rencontrent d'importantes difficultés pendant la saison estivale. Alors que les transporteurs européens exploitent presque l’intégralité de leur flotte durant l’été, en Russie, près d’un avion sur cinq est immobilisé. Fin juin, sur les 673 appareils exploités par les onze principales compagnies aériennes du pays, 130 étaient hors service.

La Russie n’a désormais plus accès aux pièces de rechange, aux services de maintenance, ni aux nouveaux appareils fournis par Airbus ou Boeing. Les flottes de compagnies aériennes russes vieillissent, et deviennent de plus en plus sujettes aux pannes.

Jusqu’à présent, la Russie s’efforçait de se procurer les pièces indispensables par l’intermédiaire de pays tiers. Elle a ainsi pu remettre en service certains appareils immobilisés ou en démonter d’autres pour en récupérer les composants.

Mais à long terme, cela n'est pas suffisant. Vladimir Poutine encourage donc la coopération avec l’industrie aéronautique indienne. La Russie s’efforce également d’accélérer le développement de ses propres appareils, en misant sur des moteurs nationaux et des technologies russes.

Un nouvel appareil totalement inutilisable

Le nouvel avion Ilyouchine Il-114-300 devait incarner le renouveau de l’aviation nationale, mais ce projet peine aujourd’hui à tenir ses promesses. L'appareil a certes obtenu sa certification officielle. Cependant, comme le rapporte le portail aéronautique Aerotelegraph, ce projet ambitieux ne devrait pas réellement décoller. En effet, l’appareil n’est pour l’instant autorisé à voler que sous des conditions strictes.

Les décollages et les atterrissages ne sont autorisés que lorsque la température extérieure est comprise entre -9 et +25 °C. Les vols sont interdits en cas d’orage ou de givrage. Par ailleurs, l’appareil ne peut être utilisé que de manière très limitée – voire pas du tout – sur des pistes mouillées ou sales.

Comble de l'ironie: l’Il-114-300 a été spécialement conçu pour les régions isolées du Grand Nord russe, où le froid extrême, la neige et les intempéries font partie du quotidien.

Plusieurs années de retard

Cet avion à turbopropulseurs peut accueillir jusqu’à 68 passagers. Il est destiné à remplacer les Antonov An-24 et An-26, appareils vieillissants, ainsi que d'autres avions régionaux occidentaux comme l’ATR 72 ou le Dash 8.

Le constructeur russe UAC se veut toutefois rassurant: l’appareil aurait déjà effectué des vols d’essai par des températures allant jusqu’à -42 °C. D’autres homologations, notamment pour des opérations par forte chaleur, en conditions orageuses ou en présence de givrage, devraient être obtenues progressivement.

En réalité, les premiers appareils auraient dû être livrés il y a plusieurs années. Le programme connaît toutefois de nombreux retards. La date à laquelle l’Iliouchine Il-114-300 pourra être exploité sans ces strictes restrictions météorologiques demeure encore incertaine.