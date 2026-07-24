Les entrepôts du détaillant russe Wildberries ont déjà été la cible de quatre attaques de drones. Mais pourquoi ce géant de la vente en ligne s'est-il retrouvé dans le collimateur des Ukrainiens?

Pourquoi l'«Amazon russe» est devenu la cible des drones ukrainiens

Pourquoi l'«Amazon russe» est devenu la cible des drones ukrainiens

Natalie Zumkeller

D'épaisses volutes de fumée ont envahi le ciel de Saint-Pétersbourg dans la nuit de jeudi à vendredi après une attaque de drones ukrainiens contre un entrepôt de Wildberries, le géant russe du commerce en ligne. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise, souvent présentée comme l'«Amazon de l'Oural», est visée par Kiev. Mais pourquoi cette plateforme est-elle soudain devenue une cible?

Selon le média en ligne spécialisé Defence Express, les entrepôts de Wildberries serviraient à stocker des composants électroniques et des équipements interdits susceptibles d'être utilisés sur le front. Il s'agirait notamment de pièces destinées à la fabrication de drones ainsi que de matériel de navigation.

Une expansion vers l’UE

Fondé en 2004, Wildberries est aujourd'hui le plus grand détaillant en ligne de Russie. A sa tête, Tatiana Kim, considérée par CNBC comme la femme la plus riche du pays. L'entreprise emploierait près de 48'000 personnes.

Mère de sept enfants, Tatiana Kim a lancé Wildberries depuis son appartement de Moscou afin de faciliter les achats des mères de famille qui manquaient de temps. A ses débuts, elle revendait des vêtements du groupe allemand Otto et assurait elle-même les livraisons. Vingt ans plus tard, le magazine «Forbes» estime sa fortune à environ 8,1 milliards de dollars.

D'après «Business Insider», la pandémie de Covid-19 a marqué un tournant pour l'entreprise. Les ventes ont doublé et Wildberries contrôle désormais environ 14% du marché russe du commerce en ligne, ce qui en fait le leader incontesté du secteur. En 2021, le groupe a également entamé son expansion vers l'Union européenne.

Drones et gilets pare-balles

Wildberries se présente comme l'équivalent russe d'Amazon. Sa plateforme, reconnaissable à sa couleur violette, propose une offre extrêmement large: meubles, vêtements, électronique, voyages…

Seulement, et c'est là toute la subtilité, on y trouve aussi des drones, des tenues militaires, des gilets pare-balles, des caméras thermiques et d'autres technologies à double usage, à la fois civiles et militaires. Un bref tour sur le site le prouve: ces articles peuvent être consultés et acquis avec une facilité déconcertante. C'est précisément ce qui suscite une attention toute particulière du côté de Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi déclaré il y a quelques jours que les infrastructures de Wildberries étaient utilisées «pour fournir des composants sous sanctions destinés à la fabrication de drones et d'équipements de navigation». A ce titre, elles constitueraient, selon lui, une cible militaire légitime.

Tatiana Kim s'est dite profondément bouleversée par les frappes contre son entreprise. «Il n'existe pas de mots pour décrire les sentiments et les émotions provoqués par ces attaques contre des gens ordinaires, contre nos employés, contre nous, qui ne faisons que notre travail», a-t-elle déclaré.