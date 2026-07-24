La Chine a sanctionné 14 entreprises européennes, dont Lafert et Rheinmetall, en réponse aux sanctions de l'UE contre la Russie. Pékin interdit l'exportation de biens à double usage, invoquant la sécurité nationale.

En soutien à Poutine, la Chine sanctionne les Européens

En soutien à Poutine, la Chine sanctionne les Européens

AFP Agence France-Presse

La Chine a annoncé vendredi avoir ajouté 14 entités de l'Union européenne (UE) sur sa liste de contrôle des exportations, leur interdisant l'accès aux biens chinois à double usage civil et militaire, en réponse à de nouvelles sanctions des Vingt-Sept contre la Russie.

Dans le cadre de ce nouveau paquet de sanctions adopté jeudi par les Européens, une cinquantaine d'entités, dont 14 firmes de Chine et de Hong Kong, sont visées en raison de leur appui supposé à l'industrie militaire russe.

«Pour préserver la sécurité nationale et les intérêts nationaux (...) et en réponse aux agissements malveillants de l'UE, la Chine a décidé d'inscrire 14 entités européennes, dont le groupe (italien) Lafert, sur sa liste de contrôle des exportations» dès ce vendredi, a réagi le ministère chinois du Commerce.

«Biens à double usage»

La mesure, entrée en vigueur vendredi, interdit aux exportateurs chinois d'approvisionner les entités sanctionnées en «biens à double usage» civil et militaire, a-t-il ajouté. Parmi les 14 entités ciblées par Pékin figurent le fabricant italien de moteurs électriques Lafert Group et l'industriel d'armement allemand Rheinmetall.

L'entreprise maritime néerlandaise IHC, spécialisée dans la production d'équipements lourds offshore, tout comme le groupe tchèque Tatra Trucks, fabricant de véhicules militaires, figurent également sur la liste. Les nouvelles sanctions chinoises interdisent également aux entités et particuliers de pays tiers de fournir les 14 entreprises européennes visées en biens à double usage en provenance de Chine.