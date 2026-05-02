La Chine a déclaré samedi qu'elle n'appliquera pas les sanctions américaines visant cinq entreprises chinoises accusées d'acheter du pétrole iranien à prix réduit, invoquant une violation du droit international.

La Chine annonce qu'elle ignorera les sanctions américaines

La Chine annonce qu'elle ignorera les sanctions américaines

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement chinois a fait savoir samedi qu'il ne se conformerait pas aux sanctions prises par les Etats-Unis contre cinq entreprises chinoises accusées d'acheter du pétrole iranien, dont la Chine est un gros importateur.

Ces derniers mois, dans le but de tarir les sources de revenus de l'Iran, Washington a renforcé les sanctions contre les raffineries de pétrole chinoises qui se fournissent en brut à prix réduits auprès de la République islamique. Le ministère chinois du Commerce, dans une injonction relative aux sanctions annoncées de manière séparée depuis l'année dernière, estime que ces mesures «ne doivent être ni reconnues, ni mises en oeuvre, ni respectées».

Dans un communiqué, il fait à cet égard valoir que celles-ci «interdisent ou restreignent indûment les activités économiques, commerciales et connexes normales des entreprises chinoises avec les pays tiers (...) et violent le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales».

«Le gouvernement chinois s'est toujours opposé aux sanctions unilatérales dépourvues d'autorisation de l'ONU et de fondement en droit international», a poursuivi le ministère.

Une impasse diplomatique

Cette injonction s'applique à trois compagnies de la province du Shandong – Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical et Shandong Shengxing Chemical – et à deux autres ayant leur siège ailleurs en Chine, Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery et Hebei Xinhai Chemical Group.

Vendredi, Washington a imposé des sanctions à une autre société chinoise, l'accusant d'avoir importé des «dizaines de millions de barils» de pétrole brut iranien, générant ainsi des milliards de dollars de recettes pour la République islamique. Cette société, Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd. n'est pas mentionnée dans l'injonction du ministère du Commerce.

Ces nouvelles sanctions interviennent à un moment où les Etats-Unis et l'Iran sont dans une impasse diplomatique concernant le conflit qui les oppose depuis les frappes américano-israéliennes de fin février. Le président américain Donald Trump doit se rendre ce mois-ci en Chine pour s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping.



