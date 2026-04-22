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Partenaire stratégique
Aide militaire à l'Iran? Pékin rejette les sous-entendus de Trump

La Chine rejette les accusations de Donald Trump sur une possible aide militaire à l'Iran. Mercredi, Pékin a affirmé respecter ses obligations internationales, rappelant son rôle de partenaire stratégique de Téhéran.
Publié: 11:10 heures
La Chine rejette les accusations d’aide militaire à l’Iran.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Chine s'est dite mercredi exemplaire en matière de respect de ses obligations internationales, en réaction à des propos de Donald Trump laissant entendre que Pékin pouvait avoir aidé l'Iran à reconstituer son armement. Les Iraniens «ont probablement un peu reconstitué leurs stocks» depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, a dit le président américain mardi pendant un entretien téléphonique diffusé en direct par la chaîne CNBC.

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient «capturé un bateau» qui «transportait certaines choses, ce qui n'était pas très bien, peut-être un cadeau de la Chine, je ne sais pas». Donald Trump n'en a pas dit davantage.

La Chine fait preuve de retenue

Interrogé mercredi lors d'un point presse régulier, Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré qu'"en tant que grande puissance responsable, la Chine (avait) toujours donné l'exemple en remplissant ses obligations internationales». Il n'a pas fourni davantage de précisions.

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Pékin est un partenaire commercial et stratégique de Téhéran. Plus de 80% des exportations de pétrole iranien étaient par exemple à destination de la Chine avant la guerre, selon la société d'analyse Kpler. La Chine a fait preuve de retenue vis-à-vis des Etats-Unis depuis le début de la guerre. Le président Trump est attendu en Chine mi-mai.

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