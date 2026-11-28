Selon une étude, la proportion de femmes tuées dans le cadre de violences domestiques a augmenté en Russie. Dans de nombreux cas, les auteurs seraient d’anciens soldats ou des militaires encore en activité.

En Russie, le retour des soldats du front tourne au cauchemar pour les femmes

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En bref En Russie, la proportion de violences domestiques parmi les meurtres de femmes est passée de 66 à 71% selon une étude

En 2024 et 2025, des militaires en activité ou d'anciens soldats auraient tué des femmes dans 71 cas

Les tribunaux russes peuvent suspendre les procédures pénales lorsque les personnes mises en cause sont enrôlées dans l'armée

Mattia Jutzeler

Les chiffres sont alarmants. Des organisations russes de défense des droits des femmes ont publié une étude sur les violences domestiques. Selon leurs conclusions, 71% des femmes assassinées en Russie entre 2024 et 2025 ont été victimes de violences domestiques, rapporte notamment la chaîne allemande ARD. Auparavant, cette proportion s’élevait à environ 66%.

Les répercussions de la guerre menée par la Russie en Ukraine se reflètent également dans ces statistiques. Parmi les auteurs figurent de nombreux anciens combattants. Au cours de la période étudiée, au moins 71 cas impliqueraient d’anciens soldats ou des militaires en activité. Ce chiffre pourrait toutefois être nettement plus élevé. En effet, les tribunaux russes peuvent suspendre les procédures pénales lorsque la personne mise en cause est mobilisée ou signe un contrat avec l’armée.

Une ex-petite amie assassinée avec un couteau de cuisine

L’un de ces meurtres a été commis au début de l’année 2024, près de la ville d’Astrakhan, dans le sud de la Russie. Une femme de 48 ans a été tuée par Ivan P.*, avec qui elle avait eu une fille. En 2023, Ivan P. devait purger une peine de prison pour des infractions liées à la drogue. Il avait toutefois été gracié après avoir rejoint l’armée pour combattre en Ukraine, rapporte le journal «Novaya Gazeta».

A son retour dans son village natal, Ivan P. a souhaité renouer avec sa fille de 13 ans, qu’il n’avait jamais vraiment connue. La mère s’y opposait. Lors d’une rencontre, une dispute a éclaté et l’ancien soldat a poignardé son ex-compagne avec un couteau de cuisine.

Ivan P. a ensuite tenté, en vain, de dissimuler le meurtre. Il a été arrêté le lendemain des faits. En octobre 2024, l’ancien soldat a été condamné à neuf ans et demi de prison pour meurtre, une peine qu’il doit purger dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité. Sa participation à la guerre en Ukraine a été retenue comme circonstance atténuante.

Une victime tuée après une prise d'otage

Un autre drame s’est déroulé dans la ville sibérienne d’Irkoutsk. Au début de l’année 2026, un ancien combattant a tué une femme à l’arme blanche après l’avoir prise en otage dans un foyer d’accueil pour femmes, rapporte le journal en ligne «The Moscow Times». La victime a été retenue en otage pendant plus de cinq heures avant d’être assassinée.

Selon le média, l’auteur aurait cherché à faire chanter le foyer par cette prise d’otage. Son épouse et leur fils de sept ans auraient trouvé refuge dans l’établissement pour échapper aux violences et au harcèlement dont ils étaient victimes. Le directeur du foyer aurait ensuite signalé l’ancien soldat aux autorités pour violences domestiques.

Selon des chaînes Telegram proches des services de sécurité russes, la victime était une amie de l’épouse de l’ancien combattant. Avant le meurtre, ce dernier aurait déserté son unité militaire dans la région de Rostov.

Un vétéran de Wagner a démembré un cadavre

Une autre affaire remonte à avril 2024, dans la région de Léningrad. Alexeï S.* a été arrêté après la découverte, par la police, d’une valise contenant des restes humains dans son appartement.

L’ancien combattant, recruté deux ans plus tôt par le tristement célèbre groupe de mercenaires Wagner, a rapidement reconnu les faits. Selon ses propres déclarations, il aurait tué une femme de son entourage à la suite d’une dispute, avant de démembrer son corps et de tenter de s’en débarrasser.

Alexeï S. purgeait une peine de douze ans de prison pour meurtre lorsqu’il a été recruté en détention par le groupe Wagner, rapporte Radio Free Europe. Il avait bénéficié d’une grâce après avoir combattu en Ukraine pour la Russie.

* Noms connus de la rédaction