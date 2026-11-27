Explosifs sur les voies ferrées, incendies criminels visant des infrastructures. Selon une nouvelle étude, la Russie intensifie ses attaques clandestines en Europe. Les experts mettent en garde contre une escalade qui pourrait avoir des conséquences terribles.

Poutine prépare sa guerre clandestine, l'Europe craint un sabotage de grande ampleur

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La guerre hybride de la Russie

En bref Selon l’IISS, la Russie a environ doublé en un an son recours aux explosifs et aux incendies criminels

L’Allemagne et la Pologne sont particulièrement souvent dans le viseur selon l’étude, tandis que la Suisse n’est pas un point central

L’étude met en garde contre des attaques faisant de nombreuses victimes et contre d’éventuelles demandes de représailles

Daniel Macher

L'Europe est menacée par un sabotage de grande ampleur susceptible de faire de nombreuses victimes. C'est l'avertissement lancé par l'International Institute for Strategic Studies (IISS), un institut réputé, dans une nouvelle étude. La Russie a considérablement intensifié ses opérations clandestines contre les Etats européens. Fait particulièrement alarmant: le recours aux explosifs et les incendies criminels ont pratiquement doublé en l'espace d'un an.

Publié jeudi, ce rapport s'intitule «La guerre non conventionnelle de la Russie contre l'Europe: sabotage, dissuasion et scénarios d'avenir». Ses auteurs, Charlie Edwards, Tom Field et Zoe Lambert, y analysent la manière dont Moscou cherche à saper le soutien européen à l'Ukraine par le sabotage, l'intimidation et l'espionnage.

Les experts préoccupés

Si la Suisse figure bien sur la carte générale de l'étude de l'IISS, elle n'est pas citée dans le rapport comme une cible majeure de la campagne de sabotage russe. Selon les chercheurs, l'Allemagne et la Pologne sont en revanche particulièrement visées, leurs réseaux de transport, leur logistique et leur industrie étant essentiels à l'approvisionnement de l'Ukraine.

Rien qu'en Pologne, l'IISS a recensé 29 incidents liés aux activités russes entre octobre 2025 et septembre 2026, dont 16 ont donné lieu à des arrestations.

Les auteurs de l'étude se montrent préoccupés. Bien qu'aucun bilan humain lourd ne soit encore à déplorer, un attentat causant de nombreuses victimes — de manière intentionnelle ou accidentelle — risquerait de franchir le seuil d'escalade actuel. Les répercussions ne seraient pas seulement dramatiques sur le plan humain: selon l'IISS, une telle catastrophe pourrait susciter des appels aux représailles et diviser profondément les gouvernements européens.

L’Europe toujours sans solution

L'étude esquisse quatre évolutions possibles d'ici à 2029. L'une d'elles envisage que la Russie frappe de manière ciblée la logistique reliant l'Allemagne au flanc est de l'OTAN afin de freiner massivement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les ports et les infrastructures du nord de l'Europe pourraient également subir une pression accrue – l'institut précisant explicitement que ces scénarios constituent des hypothèses, et non des prédictions.

Le bilan de la riposte menée jusqu'ici s'avère particulièrement préoccupant : malgré les arrestations, les enquêtes et l'expulsion d'agents du renseignement russe, ces opérations n'ont pas été durablement enrayées. Moscou reste en mesure de recruter de nouveaux relais et d'adapter ses méthodes.