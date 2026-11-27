L’armée ukrainienne a reçu une première livraison de blindés allemands Lynx. Grâce à des munitions programmables et à une conception modulaire, le blindé polyvalent de Rheinmetall doit contribuer à la lutte contre les drones.

En bref L’Ukraine a reçu plusieurs blindés Lynx allemands, mais nul n'en connait le nombre exact

Le canon de 30 millimètres tire des obus programmables qui libèrent des nuages de shrapnels devant les cibles

Grâce à sa conception modulaire, le Lynx peut être transformé en différentes variantes pour diverses missions

Sandra Marschner

Des vagues d’attaques de drones déferlent sur l’Ukraine. La Russie frappe son adversaire avec une multitude d’aéronefs sans pilote, notamment des petits drones FPV pilotés à distance par caméra, des drones à fibre optique qui échappent à la détection radio, ainsi que des drones d’attaque à réaction à usage unique.

Mais à présent, l’Ukraine possède une nouvelle arme face aux attaques de drones russes. En effet, l’armée ukrainienne a reçu une première livraison de plusieurs blindés allemands Lynx, principalement destinés à intercepter les drones russes.

Le 18e corps d’armée ukrainien a annoncé mardi sur les réseaux sociaux que la 21e brigade mécanisée distincte avait reçu ses premiers véhicules Lynx dans le cadre d’un contrat rendu public en janvier par l’entreprise d’armement Rheinmetall. Pour le moment, le nombre exact de blindés livrés reste inconnu. Les soldats ukrainiens se sont déjà entraînés en Allemagne et ont été formés à l’utilisation de ce blindé techniquement exigeant, précise encore le communiqué. Les soldats ont salué sa protection, sa mobilité, son armement et son espace disponible à bord.

Le Lynx KF41 pèse environ 44 tonnes et peut accueillir trois membres d’équipage et huit soldats, selon le site web de Rheinmetall. Grâce à son moteur de 1140 chevaux, ce blindé peut atteindre une vitesse maximale d’environ 70 km/h. Il est équipé d’une tourelle Lance-2 dotée d’un canon automatique de 30 millimètres. Selon l’entreprise, ce système polyvalent confère à l'armée ukrainienne une capacité supplémentaire de défense contre les drones.

Le canon du Lynx KF41 tire son obus à airburst programmable, baptisé «Advanced Hit Efficiency And Destruction» (Ahead). Cet obus libère ensuite un nuage de shrapnels juste avant d'atteindre sa cible, augmentant considérablement sa probabilité de la toucher, rapporte le magazine spécialisé «The War Zone». Les cibles aériennes plus petites et volant à basse altitude – comme les drones, les missiles et les obus de mortier, mais aussi les soldats à couvert – peuvent ainsi être touchées avec précision. Un ordinateur à bord calcule la distance exacte nécessaire pour chaque cible pour que l’obus l’atteigne. La portée du canon est d’environ 2,9 kilomètres.

Une conception modulaire

Dans une station d’armes télécommandée, le blindé Lynx peut aussi être équipé d’une mitrailleuse de 12,7 millimètres et, en option, de missiles antichars guidés. Selon le fabricant, ce véhicule repose ainsi sur un concept de protection actif-réactif et modulaire.

Le Lynx KF41 se distingue par sa flexibilité de ses possibilités d’utilisation grâce à sa conception modulaire. Un module de conduite et un module de mission interchangeable permettent de transformer les blindés de la gamme Lynx en différentes variantes de véhicules, selon les besoins.

La Hongrie et l’Italie, qui ont déjà reçu des livraisons de ce blindé allemand, utilisent cette conception modulaire pour leurs propres variantes, rapporte le magazine spécialisé «Europäische Sicherheit & Technik» (Esut). Par exemple, la Hongrie mise actuellement sur une variante du Lynx équipée d’un système de mortier de 120 millimètres. De son côté, l’Italie prévoit des variantes du Lynx destinées à la reconnaissance lourde, équipées d’un canon de 120 millimètres, pour la défense antiaérienne et la lutte antichar. Ces différentes possibilités de défense pourraient également profiter à l’Ukraine dans sa lutte contre les drones russes.