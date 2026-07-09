Les frappes de Kiev sur la Russie «prolongeront» la guerre

Les frappes ukrainiennes contre la Russie vont «prolonger» la guerre, selon le Kremlin
Le Kremlin a assuré jeudi que l'intensification des frappes ukrainiennes contre la Russie ne feront que «prolonger» la guerre, après que le président américain Donald Trump a suggéré qu'elles pourraient pousser Moscou à négocier une fin des hostilités.
«Plus le régime de Kiev frappera nos infrastructures, plus nous devrons étendre la zone de sécurité» sur le front, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
«Une nouvelle escalade serait en mesure de prolonger l'opération militaire spéciale», a-t-il ajouté, en référence à l'offensive menée par la Russie en Ukraine depuis février 2022.
Source: AFP
La Russie interdit les exportations de gazole face aux pénuries provoquées par les frappes ukrainiennes
La Russie a annoncé mercredi interdire les exportations de gazole, après avoir déjà pris une série d'autres restrictions ces derniers mois, pour faire face aux pénuries de carburant provoquées par les frappes ukrainiennes.
«Une interdiction d'exportation de gazole est entrée en vigueur aujourd'hui, ce qui permettra d'augmenter les approvisionnements sur le marché intérieur», a déclaré le vice-Premier ministre Alexandre Novak lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine consacrée à cette crise.
Source: AFP
Sept morts dans des séries de frappes russes
Des frappes russes ont fait au moins sept morts et plusieurs blessés mercredi en Ukraine. «Malheureusement, une personne a été tuée suite à l'attaque nocturne russe» sur Kiev, ont indiqué les services d'urgences nationaux ukrainiens. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état d'entrepôts en feu ainsi que d'un "bâtiment non résidentiel" en flammes dans deux quartiers de la ville.
La Russie a lancé cinq missiles balistiques, deux missiles de croisière ainsi que 169 drones d'attaque et appareils assimilés contre l'Ukraine, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne. Selon la même source, la défense antiaérienne a abattu 139 drones, sans parvenir à intercepter les missiles.
Source: AFP
Nouvelles explosions à Kiev au dernier jour du sommet de l'OTAN
Plusieurs explosions ont secoué la capitale ukrainienne Kiev tôt mercredi, ont constaté des journalistes de l'AFP, au dernier jour du sommet de l'Otan en Turquie. Une première déflagration a été entendue avant même que les sirènes d'alerte aérienne de la ville ne retentissent, et a été suivie de quatre autres, ont indiqué les journalistes de l'AFP sur place.
L'attaque intervient moins d'une semaine après les pires frappes russes sur Kiev, qui ont fait 30 morts. Le maire, Vitali Klitschko, a fait état de deux blessés. Il a indiqué que des entrepôts étaient en feu dans un quartier de la ville à la suite d'une frappe de missile, et qu'un «bâtiment non résidentiel» était également en flammes dans un autre secteur.
«L'ennemi attaque la capitale avec des missiles balistiques. Restez dans les abris!», a écrit Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent à Ankara pour le sommet de l'Otan, a exhorté ses alliés à livrer davantage de moyens de défense antiaérienne à son pays.
Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe du pays, des frappes massives russes impliquant des centaines de drones et dizaines de missiles se produisent régulièrement. Kiev, avec des moyens bien moindres notamment en matière de missiles, a aussi fait monter en puissance ses attaques sur le territoire russe, portant un coup notamment au secteur pétrolier.
Source: AFP
Trump affirme (encore) que Poutine et Zelensky «veulent tous les deux un accord»
Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine «veulent tous les deux» aboutir un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a affirmé mardi Donald Trump à Ankara.
«Je pense qu'ils veulent tous les deux conclure un accord. C'est dommage que ça ait pris autant de temps, mais je pense qu'il va en sortir quelque chose», a déclaré le président américain devant la presse, peu après son arrivée dans la capitale turque, au premier jour d'un sommet de l'OTAN.
Source: AFP
Zelensky promet des apports «extraordinaires» si l'Ukraine rejoint l'OTAN
L'Ukraine pourrait apporter des capacités de défense «extraordinaires» à l'OTAN si elle pouvait en devenir membre, a affirmé mardi à Ankara le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Pensez-vous vraiment que ce serait la bonne chose à faire que de laisser à l'extérieur de l'OTAN un pays et un peuple avec ce niveau de capacités de défense?», a-t-il lancé au premier jour du sommet de l'Alliance dans la capitale turque.
Source: AFP
Plus de 430 drones ukrainiens lancés vers Moscou, avant le début du sommet de l'Otan
L'Ukraine a lancé plus de 430 drones vers Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, le jour où un sommet de l'Otan s'ouvre à Ankara avec pour invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Depuis le soir jusqu'à 6 heures du matin, plus de 430 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne à des distances éloignées. 36 drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit Sergueï Sobianine sur les réseaux sociaux.
Des «frappes répétées» de missiles ukrainiens ont, par ailleurs, fait au moins un mort et provoqué l'incendie d'une «infrastructure» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional par intérim Alexandre Chouvaïev. Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités.
Elles ont aussi été menées alors qu'un sommet de l'Otan démarre mardi à Ankara. A cette occasion, les alliés européens de l'Ukraine comptent réaffirmer leur soutien à Zelensky, invité du dîner inaugural offert par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon des sources diplomatiques, les pays européens de l'Otan vont à cette occasion s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027.
Source: AFP
Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod
Une personne a été tuée dans la région russe de Belgorod pendant des «frappes répétées» de missiles ukrainiens, a annoncé mardi le gouverneur régional par intérim, Alexandre Chouvaïev.
«Des frappes de missiles répétées ont été menées par les Forces armées de l'Ukraine contre Belgorod», a écrit Alexandre Chouvaïev sur Telegram. «Dans le village de Belovskoïe, dans le district de Belgorod, un habitant civil a malheureusement été tué à la suite de la première frappe de missile», a-t-il ajouté.
L'attaque a également provoqué un incendie dans une «infrastructure», a-t-il ajouté. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part fait état d'au moins 14 drones ukrainiens interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale dans la nuit de lundi à mardi.
Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités. L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures.
Source: AFP
L'Ukraine a un besoin urgent de défense antiaérienne, selon Ursula von der Leyen
Les nouveaux bombardements russes sur Kiev montrent que l'Ukraine a un «besoin urgent» de défense antiaérienne, a affirmé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Nous en discuterons cette semaine à Ankara, lors du sommet de l'OTAN», a assuré la cheffe de l'exécutif européen dans une publication sur X.
Source: AFP
Zelensky exhorte à prendre des «décisions fermes» au sommet de l'OTAN
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi ses alliés a prendre des «décisions fermes» au sommet de l'OTAN prévu à Ankara mardi et mercredi, après des bombardements russes dans la région de Kiev ayant fait au moins 14 morts.
«Il est crucial que le monde – en premier lieu les Etats-Unis et nos partenaires européens – ressortent du sommet de l'OTAN à Ankara avec des décisions fermes en faveur de notre défense antiaérienne et donc de la protection de la vie des gens ordinaires», a-t-il déclaré sur Facebook.
Source: AFP
La Russie annonce avoir abattu plus de 500 drones ukrainiens dans la nuit
La Russie a abattu 519 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus d'une vingtaine de régions russes et de la Crimée annexée, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Ces attaques de drones ont été menées alors que des bombardements russes ont fait lundi au moins 10 morts dans la région de Kiev, où des journalistes de l'AFP ont été témoins de dizaines d'explosions.
Les attaques ukrainiennes ont notamment visé la région de Moscou, où onze drones se dirigeant vers la capitale russe ont été détruits, et celle de Léningrad (nord-ouest) où 56 appareils ont été abattus, selon les autorités locales.
Source: AFP