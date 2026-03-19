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Natalité en baisse
La Russie recommande d'envoyer chez le psy les femmes qui ne veulent pas d'enfants

Le ministère russe de la Santé recommande d'envoyer les femmes refusant la maternité chez des psychologues. Objectif: contrer la crise démographique jugée critique par Vladimir Poutine
Publié: 12:13 heures
En Russie, le taux de natalité est au plus bas depuis plus de 200 ans.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Une nouvelle directive du ministère russe de la Santé recommande d'envoyer les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants chez des psychologues afin de les faire changer d'avis pour faire face à la crise démographique dans le pays.

La baisse du taux de natalité en Russie est l'une des principales préoccupations du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir il y a 25 ans. Et depuis le lancement en février 2022 de l'offensive contre l'Ukraine, où des centaines de milliers de jeunes hommes ont été envoyés, ce problème s'est aggravé.

Développer une attitude positive

Le ministère russe de la Santé recommande désormais aux médecins d'envoyer les femmes qui ne veulent pas d'enfants «à une consultation avec un psychologue dans l'objectif de former une attitude positive à l'égard de la maternité», selon le texte du document dont l'AFP a pris connaissance jeudi.

Ces recommandations ont été approuvées fin février, mais n'ont été rendues publiques que cette semaine par des médias. Selon le document, les médecins doivent inviter les femmes âgées de 18 à 49 ans à des consultations médicales annuelles visant à «évaluer leur santé reproductive».

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Ces recommandations prévoient également des consultations similaires pour les hommes du même âge, mais uniquement en vue d'évaluer leur état de santé physique, sans recourir aux psychologues.

La «survie nationale» est en jeu

Le maître du Kremlin présente la diminution de la population russe comme une question de survie nationale, avertissant en 2024 que la Russie serait confrontée à «l'extinction» si elle n'augmentait pas son taux de natalité. Le taux de natalité dans le pays est au plus bas depuis 200 ans, à environ 1,4 enfant par femme, bien en deçà du seuil de 2,1 que les démographes jugent nécessaire pour stabiliser la population.

Ces dernières années, Moscou a durci la législation sur l'avortement et adopté des lois rendant illégale la soi-disant «propagande child-free». Les familles nombreuses sont glorifiées dans les médias et bénéficient d'une multitude d'avantages financiers et sociaux accordés par l'État.

bur/jmo

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