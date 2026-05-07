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Une audience de 45 minutes
L'entretien entre le pape et Marco Rubio a été «amical»

Le pape Léon XIV et Marco Rubio se sont rencontrés jeudi au Vatican pour une audience amicale de 45 minutes, axée sur la paix au Moyen-Orient et les efforts humanitaires en Amérique.
Publié: il y a 41 minutes
Le pape Léon XIV et Marco Rubio se sont rencontrés jeudi au Vatican.
Photo: IMAGO/Catholicpressphoto
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AFP Agence France-Presse

Léon XIV et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ont eu jeudi au Vatican un entretien «amical et constructif», a indiqué à l'AFP une source du département d'Etat, malgré les récentes critiques de Donald Trump contre le pape américain.

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L'audience «a souligné la solidité des relations entre les Etats-Unis et le Saint-Siège, ainsi que leur engagement commun en faveur de la paix et de la dignité humaine», a par ailleurs indiqué le département d'Etat dans un communiqué.

«Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a rencontré aujourd'hui Sa Sainteté le pape Léon XIV pour discuter de la situation au Moyen-Orient et de sujets d'intérêt commun pour l'hémisphère occidental», a-t-on ajouté de même source. Le Vatican n'a pas communiqué dans l'immédiat au sujet de cette audience à huis clos, qui a duré environ 45 minutes.

«Un partenariat solide»

Marco Rubio s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. «Ils ont passé en revue les efforts humanitaires en cours dans l'hémisphère occidental et les initiatives visant à instaurer une paix durable au Moyen-Orient», a indiqué le département d'Etat. «Leurs échanges ont témoigné du partenariat solide et constant entre les Etats-Unis et le Saint-Siège en faveur de la liberté religieuse.»


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