Donald Trump s’en prend au pape Léon XIV, l’appelant à «comprendre» la réalité d’un «monde cruel». Le président américain critique ses prises de position sur la guerre, tout en assurant ne pas être en conflit avec lui.

Trump n'en démord pas et attaque à nouveau le pape

Trump n'en démord pas et attaque à nouveau le pape

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré jeudi que le pape Léon XIV pouvait dire ce qu'il voulait concernant les questions internationales, mais qu'il devait comprendre les réalités d'un «monde cruel».

Le pape américain a été visé ces derniers jours par de violentes diatribes de la part de Donald Trump, qui l'a jugé «faible» et «nul en politique étrangère», après qu'il a prononcé une virulente allocution contre la guerre.

«Le pape doit comprendre que l'Iran a tué plus de 42'000 personnes dans les derniers mois», a dit le président américain. «Ils étaient des manifestants qui ne portaient absolument pas d'armes. Le pape doit comprendre cela. C'est le monde réel, c'est un monde cruel», a-t-il ajouté. Il a cependant nié qu'il «se disputait» avec le pape et a affirmé «ne rien avoir contre» lui.