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«Un monde cruel»
Trump n'en démord pas et attaque à nouveau le pape

Donald Trump s’en prend au pape Léon XIV, l’appelant à «comprendre» la réalité d’un «monde cruel». Le président américain critique ses prises de position sur la guerre, tout en assurant ne pas être en conflit avec lui.
Publié: il y a 37 minutes
Le président américain a à nouveau critiqué le pape et ses positions politiques.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré jeudi que le pape Léon XIV pouvait dire ce qu'il voulait concernant les questions internationales, mais qu'il devait comprendre les réalités d'un «monde cruel».

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Trump s'en prend à Léon XIV
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Le pape américain a été visé ces derniers jours par de violentes diatribes de la part de Donald Trump, qui l'a jugé «faible» et «nul en politique étrangère», après qu'il a prononcé une virulente allocution contre la guerre.

«Le pape doit comprendre que l'Iran a tué plus de 42'000 personnes dans les derniers mois», a dit le président américain. «Ils étaient des manifestants qui ne portaient absolument pas d'armes. Le pape doit comprendre cela. C'est le monde réel, c'est un monde cruel», a-t-il ajouté. Il a cependant nié qu'il «se disputait» avec le pape et a affirmé «ne rien avoir contre» lui.

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