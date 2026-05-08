Une bombe artisanale a explosé vendredi dans une école de Belford Roxo, près de Rio de Janeiro, blessant légèrement 10 élèves âgés de 13 à 15 ans. La zone est bouclée et une enquête est en cours.

Une «bombe artisanale» explose dans une école près de Rio

Une «bombe artisanale» explose dans une école près de Rio

Des élèves de 13 à 15 ans

AFP Agence France-Presse

Une «bombe artisanale» a explosé dans une école de la banlieue de Rio de Janeiro vendredi, blessant légèrement dix adolescents, a annoncé la mairie. L'explosion d'un engin décrit par les médias locaux comme un tuyau rempli de clous, d'écrous et de boulons s'est produite dans un centre scolaire de la ville de Belford Roxo, et a blessé des élèves âgés de 13 à 15 ans.

«Selon les premières informations, un matériau explosif aurait détoné dans la cour de l'établissement scolaire après avoir été manipulé par un élève», ont dit les pompiers dans un communiqué.

Les adolescents «ont subi des blessures légères et devraient sortir de l'hôpital d'ici quelques heures», a indiqué la mairie de Belford Roxo. «Les cours ont été suspendus afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Deux élèves auraient apporté la bombe

La mairie a fait savoir que la zone a été bouclée pendant que la police militaire et une brigade de déminage menaient des investigations «visant à identifier les causes de l'explosion». Selon le site d'information O Globo, l'engin avait été apporté à l'école par deux élèves.



