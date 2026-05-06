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Les élèves ont tenté de fuir
Un adolescent ouvre le feu dans une école au Brésil tuant deux employées

Un adolescent de 13 ans a ouvert le feu mardi dans une école à Rio Branco, dans l’Etat d’Acre (Brésil), tuant deux employées et blessant une autre ainsi qu'un élève. Le suspect a été arrêté, selon les autorités locales.
Publié: 01:29 heures
Le garçon de 13 ans suspecté d'être l'auteur des tirs survenus à Rio Branco a été interpellé par la police. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un adolescent a ouvert le feu mardi dans une école du nord-ouest du Brésil, tuant deux employées et en blessant une troisième ainsi qu'un élève, ont indiqué les autorités. Le garçon de 13 ans suspecté d'être l'auteur des tirs survenus à Rio Branco, capitale de l'Etat amazonien d'Acre, a été interpellé par la police, selon un communiqué du gouvernement local.

Le père de l'adolescent, propriétaire de l'arme à feu utilisée, a également été appréhendé. Les blessés ont été transférés à l'hôpital, la police civile de l'Acre a ouvert une enquête et tentait d'établir la chronologie des faits, encore inconnue.

Des familles en larmes

Eduardo Rodrigues Cavalcante, réceptionniste à l'hôtel Inacio Palace, adjacent à l'école, a raconté à l'AFP avoir vu des élèves tenter de sauter le mur de séparation des bâtiments, «sauf qu'il fait six mètres de haut et qu'un seul a réussi à le franchir». «Les autres se sont réfugiés sur le toit de l'école essayant de fuir», a-t-il raconté par téléphone, disant avoir entendu «les coups de feu et de nombreux cris».

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Des images diffusées par un média local montrent une femme évacuée sur une civière, ainsi que des familles en larmes se serrant dans les bras devant l'école, où la police a été déployée. «Face à cette tragédie, l'Etat exprime sa profonde solidarité envers les familles des victimes, la communauté scolaire de l'Institut Sao José et l'ensemble des professionnels de l'éducation touchés par cet évènement», a ajouté le gouvernement dans le communiqué.

Des équipes de soutien psychologique ont été mobilisées pour apporter une aide aux élèves et enseignants, a-t-il indiqué. Conformément au protocole de sécurité en vigueur, les cours ont été suspendus pendant trois jours dans l'ensemble des établissements scolaires de l'Etat. Les attaques en milieu scolaire se sont multipliées au Brésil ces dernières années, faisant des dizaines de morts.

Plusieurs attaques similaires

En septembre 2025, deux adolescents ont été abattus et trois mineurs blessés dans une école de l'Etat du Ceara (nord-est). En octobre 2023, une fusillade dans une école de São Paulo a causé la mort d'une élève de 17 ans et trois autres ont été blessés. 

Peu auparavant, un adolescent avait tué un élève et blessé trois autres lors d'une attaque au couteau après les cours dans une école de l'Etat du Minas Gerais (sud-est). En avril de la même année, un homme de 25 ans a tué à la hache quatre enfants âgés de 3 à 7 ans dans une crèche de l'Etat de Santa Catarina (sud).

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