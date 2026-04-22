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Mesure de précaution
Des écoles ferment après des menaces de violence en Suède

Une vingtaine d'écoles à Borlänge, Suède, ont fermé ce mercredi après des menaces reçues par la police. Une enquête pour menaces graves est en cours. Une conférence de presse est prévue à 11h00.
Publié: il y a 17 minutes
La Suède évoque une mesure de précaution face à un risque potentiel.
Photo: Getty Images/Maskot
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AFP Agence France-Presse

Une vingtaine d'établissements scolaires de Borlänge, dans le centre de la Suède, sont fermés mercredi après des menaces reçues par la police, ont indiqué les autorités. «Cette décision est une mesure de précaution prise en raison d'une menace potentielle de violence à l'encontre des activités scolaires», a indiqué la municipalité de Borlänge dans un communiqué, énumérant les 16 établissements scolaires publics fermés. Cinq établissements privés ont également pris la décision de fermer, selon les médias suédois.

La police a indiqué avoir reçu des informations concernant «des menaces visant des écoles de Borlänge» et a ouvert une enquête préliminaire pour «des menaces illégales graves à l'encontre d'un groupe». Il est trop tôt pour dire si cette menace est fondée ou non, ajoute-t-elle dans son communiqué.

Une conférence à venir

Borlänge, qui compte environ 45'000 habitants, est située à quelque 200 kilomètres au nord de Stockholm. La police doit tenir une conférence de presse à 11H00 (09H00 GMT). Les attaques contre des écoles sont relativement rares en Suède. En février 2025, un homme armé de 35 ans a tué 10 personnes dans un centre de formation pour adultes à Örebro, dans la pire fusillade de masse de l'histoire de la Suède.

Selon la police, le tueur voulait mettre fin à ses jours en raison de difficultés financières et psychologiques. En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort deux enseignants dans un lycée de Malmö (sud). En octobre 2015, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de Trollhättan, dans l'ouest du pays, par un agresseur armé d'une épée qui a ensuite été abattu par la police.

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