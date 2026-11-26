La chaîne d'actualité CNews est dans le viseur de Reporters sans frontières, qui y voit un danger pour la démocratie.

Reporters sans frontières veut que CNews la boucle pendant un mois

Reporters sans frontières veut que CNews la boucle pendant un mois

En bref RSF demande à l’Arcom de suspendre CNews un mois, l’accusant de favoriser l’extrême droite et d’affaiblir le pluralisme à l’approche de la présidentielle

Après avoir visionné 61 heures de programmes en septembre 2026, l’ONG affirme que près de 90% des opinions exprimées convergent, laissant peu de place à la contradiction

Malgré 12 mises en demeure et 11 amendes depuis 2017, Canal+ estime que CNews respecte le pluralisme ; une suspension ne pourrait suivre qu’une instruction de plusieurs mois

AFP Agence France-Presse

L'ONG Reporters sans frontières saisit jeudi le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, pour lui demander de suspendre pendant un mois la chaîne CNews, dénonçant un «bourrage de crâne» et le non respect du pluralisme pour favoriser l'extrême droite, malgré de précédentes mises en garde.

«Péril démocratique»

Une telle sanction est rare, mais possible en théorie, et ne pourrait intervenir qu'après une instruction qui peut durer plusieurs mois. «Il y a un péril démocratique qui devient plus évident au fur et à mesure qu'on s'approche de l'élection présidentielle», a déclaré à des journalistes le directeur général de RSF Thibaut Bruttin.

Il a estimé que les sanctions demandées sont «graves mais proportionnées» face à «un éditeur qui n'a pas changé du tout, en aucune manière, la trajectoire de ses antennes», malgré 12 mises en demeure et 11 amendes du régulateur (830'000 euros) depuis la création de CNews en 2017.

Le groupe Canal+, qui estime que sa chaîne CNews respecte les règles du pluralisme, n'a pas réagi dans l'immédiat. Cette saisine est un nouvel épisode de la bataille que mène RSF devant l'Arcom depuis 2021 pour obtenir des sanctions plus fermes contre la chaîne, qui fait partie du groupe de médias dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avec le JDD et Europe 1.

Et la liberté de la presse?

«Reporters sans frontières défend la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est aussi de savoir opérer une distinction entre ce qui relève du bourrage de crâne et ce qui relève du journalisme libre et indépendant», a défendu Thibaut Bruttin.

Pour nourrir sa saisine - un document de 88 pages - le pôle investigation de l'ONG a visionné 61 heures de programmes issues de trois émissions de la chaîne en septembre 2026: «L'Heure des pros 2», «100% Frontières» et «Face à Philippe de Villiers». «Tous sujets confondus, près de 90% des opinions exprimées sur les plateaux convergent dans le même sens et alimentent un récit dominant qui ne laisse qu'une place résiduelle à la contradiction et à la nuance», ajoute l'organisation.

Après l'attentat raciste de Trappes, une pétition lancée quelques mois plus tôt sur le site de l'Assemblée nationale pour demander sa fermeture a bondi et dépassé le million de signatures. L'Assemblée a classé cette pétition et organisera un débat plus large «sur la liberté d'expression, le pluralisme et la régulation des médias».