Les députés rejettent la pétition pour la fermeture de CNews

AFP Agence France-Presse
Les députés ont décidé de classer mardi en commission la pétition réclamant de «supprimer CNews de l'audiovisuel français», malgré plus d'un million de signatures, par 28 voix contre 25.
«Nous ne sommes pas l'Arcom», a fait valoir le président de la commission des Affaires culturelles Alexandre Portier (LR), soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne. Il a proposé un débat plus large sur la liberté de la presse et la régulation des médias, tandis que la gauche souhaitait débattre des manquements reprochés spécifiquement à CNews.