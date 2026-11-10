Les députés rejettent la pétition pour la fermeture de CNews

Malgré plus d'un million de signatures, les députés français ont rejeté mardi une pétition visant à supprimer CNews. La commission a préféré un débat plus large sur la liberté de la presse.

AFP Agence France-Presse

Les députés ont décidé de classer mardi en commission la pétition réclamant de «supprimer CNews de l'audiovisuel français», malgré plus d'un million de signatures, par 28 voix contre 25.

«Nous ne sommes pas l'Arcom», a fait valoir le président de la commission des Affaires culturelles Alexandre Portier (LR), soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne. Il a proposé un débat plus large sur la liberté de la presse et la régulation des médias, tandis que la gauche souhaitait débattre des manquements reprochés spécifiquement à CNews.