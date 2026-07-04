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Rencontre à venir
Trump affirme que Netanyahu «sait qui est le patron»

Benjamin Netanyahu pourrait rencontrer Donald Trump à Washington dès la semaine prochaine. Cette visite intervient alors que des désaccords ont éclaté sur la guerre d'Israël contre le Hezbollah, compliquant les discussions avec l'Iran.
Publié: 22:18 heures
Des tensions se sont fait sentir entre les deux hommes ces dernières semaines.
Photo: AFP via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Benjamin Netanyahu pourrait se rendre à la Maison Blanche dès la semaine prochaine a déclaré samedi Donald Trump à Axios, ajoutant que le Premier ministre israélien savait qui des deux dirigeants était «le patron».

«Nous nous entendons très bien. (Netanyahu) sait qui est le patron», a déclaré Donald Trump lors d'un bref échange par téléphone avec le média américain Axios.

Les Etats-Unis sont le principal allié d'Israël, mais M. Trump s'est à plusieurs reprises livré ces dernières semaines à des critiques publiques de M. Netanyahu, après que la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban a menacé les pourparlers avec l'Iran.

Dans 2 semaines?

Un responsable israélien interrogé par Axios a néanmoins souligné que cette visite pourrait ne pas avoir lieu dès la semaine prochaine, car Donald Trump se rend en Turquie pour le sommet de l'Otan les 7 et 8 juillet. «Elle pourrait avoir lieu la semaine suivante», a-t-il précisé.

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Vendredi, le bureau de Benjamin Netanyahu avait déjà indiqué que les deux dirigeants allaient se rencontrer «prochainement» aux Etats-Unis. «Le Premier ministre a souligné lors de leur conversation que les Etats-Unis étaient les garants de la liberté dans le monde, et qu'Israël appréciait grandement les liens étroits entre les deux nations», avait indiqué le bureau de M. Netanyahu dans un communiqué.

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