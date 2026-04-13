L'Algérie accueille le pape Léon XIV pour une visite historique, première d'un pontife dans ce pays musulman. Ce déplacement vise à renforcer le dialogue entre les croyances dans un contexte international particulièrement tendu.

Visite historique du pape Léon XIV en Algérie pour renforcer le dialogue entre les religions

Visite historique du pape Léon XIV en Algérie pour renforcer le dialogue entre les religions

AFP Agence France-Presse

L'Algérie s'apprête à accueillir lundi Léon XIV pour une visite historique et hautement symbolique. Jamais encore un pape ne s'était rendu dans ce pays musulman, qui est aussi la terre natale de Saint Augustin.

Première étape d'une grande tournée dans quatre pays d'Afrique, le pape américain se rend en Algérie pendant deux jours «pour continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman», a déclaré à l'AFP l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. Ce déplacement revêt aussi une forte dimension personnelle pour le pape américain: il marchera dans les pas de Saint Augustin, grand penseur chrétien du IVe siècle dont l'héritage spirituel irrigue son pontificat.

Les médisances de Donald Trump

Dans un contexte international tendu par la guerre au Moyen-Orient, la coexistence pacifique sera au coeur du message du pape dans ce pays de 47 millions d'habitants, où l'islam sunnite est religion d'Etat.

Sa récente allocution antiguerre lui a vallu dimanche soir une diatribe de Donald Trump: «Je ne suis pas un grand fan du pape Léon (...), c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité», a déclaré le président américain à la presse. Puis d'ajouter sur son réseau Truth Social: «Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des Etats-Unis» – bien que ce dernier n'avait nommé personne dans son discours.

Un marathon de 18'000 km

Attendu à 10H00 (09H00 GMT) à Alger, Léon XIV sera accueilli avec les honneurs. Aussitôt arrivé, il rendra hommage, devant le monument des martyrs, aux victimes de la guerre d'indépendance contre la France (1954-62), un geste de reconnaissance de la douloureuse histoire nationale. Dans la foulée, il sera reçu par le président Abdelmadjid Tebboune et prononcera un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique.

L'après-midi, il visitera la Grande Mosquée, complexe monumental au plus haut minaret du monde (267m), avant de se rendre à la basilique Notre-Dame d'Afrique, site chrétien emblématique du pays qui surplombe la baie d'Alger. Au cours d'une célébration à dimension interreligieuse mêlant chrétiens et musulmans, le chef des 1,4 milliard de catholiques y lancera un appel à la fraternité dans le pays où les catholiques représentent moins de 0,01 % de la population.

Ce déplacement ouvre la première grande tournée internationale du pape de 70 ans, qui le conduira ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale (13-23 avril), un marathon de 18'000 km à l'agenda très dense.

Fleurs et travaux

Pour cette visite historique, Alger a sorti ses plus beaux atours, et l'ambiance des grands jours règne dans la capitale algérienne. Les murs de certaines façades ont été rafraîchis, des routes refaites à neuf, des espaces verts agrémentés de plantes et de grands pots de fleurs déposés sur une partie du parcours.

Dans certains quartiers, comme celui de Bab El Oued, les travaux se sont poursuivis pendant la nuit, créant parfois des embouteillages à des heures tardives. Des barrières ont commencé à être posées dès samedi dans la journée le long du parcours qu'empruntera le souverain pontife.

Aucun bain de foule n'est cependant prévu dans la capitale et la fameuse papamobile, ce véhicule blanc emblématique, restera à l'aéroport, selon le site d'information Casbah Tribune. Lundi, Léon XIV se recueillera aussi en privé dans la chapelle des 19 «martyrs d'Algérie», des prêtres et religieuses assassinés pendant la décennie noire de guerre civile (1992-2002), symbole du prix payé par les religieux engagés dans le dialogue avec l'islam.

Mais aucun déplacement n'est prévu au monastère de Tibhirine, dont les moines furent enlevés et assassinés en 1996, un épisode encore entouré de zones d'ombre. Dans un pèlerinage à la dimension plus personnelle, le pape se rendra mardi à Annaba (est), près de la frontière tunisienne, l'antique Hippone dont Saint Augustin (354-430) fut l'évêque.

«Rencontrer le peuple»

Dans son premier discours en tant que pape, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV s'était présenté comme «un fils de Saint Augustin» en référence à l'ordre qui porte son nom. Avant son élection à la tête de l'Eglise catholique en mai 2025, Robert Francis Prevost s'était rendu deux fois en Algérie, en tant que responsable de cet ordre, fondé au XIIIe siècle sur des préceptes de vie commune et de partage.

A Annaba, il visitera le site archéologique de Hippone, où subsistent les vestiges de la cité romaine et chrétienne, et célèbrera une messe dans la basilique qui surplombe la ville. Le pape est «un frère qui vient visiter ses frères» et «rencontrer le peuple» dans ce pays où la communauté chrétienne est peu nombreuse même si elle est présente de longue date, selon Mgr Vesco.