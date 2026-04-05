Le pape Léon XIV a appelé à la paix mondiale lors de son premier message de Pâques devant. Devant 40'00 fidèles réunis à Rome, il a exhorté à déposer les armes et choisir le dialogue.

«Que ceux qui tiennent les armes les déposent»: l'appel de Léon XIV pour Pâques

«Que ceux qui tiennent les armes les déposent»: l'appel de Léon XIV pour Pâques

AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV a appelé, dans son premier message de Pâques, à la paix dans le monde. Devant plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre, le chef de plus de 1,4 milliard de catholiques a déclaré: «Que ceux qui tiennent les armes les déposent ! Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix ! Pas une paix imposée par la force, mais une paix par le dialogue !»

Face aux nombreux conflits actuels, Léon a exhorté à ne pas s’habituer à la violence. «Nous nous y résignons et devenons indifférents», a critiqué le pontife. «Indifférents à la mort de milliers de personnes. Indifférents aux conséquences de la haine et de la division engendrées par les conflits. Indifférents aux répercussions économiques et sociales qu’ils entraînent et que nous ressentons tous.»

Aucun pays cité

Rompant avec la tradition observée depuis des années par ses prédécesseurs, Léon XIV n'a cité aucun pays ni région en crise dans le monde. Il a également annoncé la tenue d'une veillée de prière pour la paix le 11 avril place Saint-Pierre, à Rome.

Selon les estimations, plus de 40'000 personnes participent à la messe de Pâques sous un ciel bleu éclatant. La cérémonie est retransmise en direct dans de nombreux pays.