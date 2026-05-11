Nouvelle condamnation requise contre Nicolas Sarkozy

Dans le cadre du procès libyen., l'accusation a requis lundi la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Il est suspecté d'avoir noué un «pacte de corruption» avec Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007.

AFP Agence France-Presse

Le parquet général a requis lundi la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs au procès libyen en appel, en tant «qu'instigateur de rencontres avec des dignitaires du régime libyen» en vue du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007.

«En projetant les atteintes à la confiance publique les plus graves, avec un niveau opérationnel inégalé, cette association de malfaiteurs se place dans le plus haut niveau de gravité que la République puisse connaître», a lancé l'avocat général Damien Brunet en conclusion de la première journée du réquisitoire, prévu jusqu'à mercredi.

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir, avec ses proches collaborateurs Brice Hortefeux et Claude Guéant, noué un «pacte de corruption» avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi en vue de percevoir des fonds occultes pour financer sa campagne présidentielle de 2007, qui l'a mené à la tête de l'Etat français.

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