Sarkozy assure ne pas avoir commis d'acte de corruption

Nicolas Sarkozy a clamé son innocence mardi lors de son procès en appel à Paris. Accusé de financement libyen illégal pour sa campagne de 2007, il risque cinq ans de prison après une première condamnation.

ATS Agence télégraphique suisse

Nicolas Sarkozy a répété mardi être «innocent». Il a affirmé n'avoir «pas commis d'acte de corruption, ni de près ni de loin», dans sa première prise de parole à son procès en appel sur les accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef de l'Etat (2007-2012) est devenu l'année passée le premier ex-président de la République incarcéré après sa condamnation en première instance à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans ce dossier.

Son procès en appel, au côté de neuf autres prévenus, est prévu jusqu'au 3 juin, avant un délibéré prévu à l'automne.