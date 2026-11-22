Un Argentin de 70 ans a été condamné à la perpétuité pour avoir bouté le feu à une chambre d'hôtel où vivaient deux couples lesbiens. Une seule femme s'en était sortie vivante.

Prison à vie pour avoir tué trois lesbiennes à Buenos Aires

Prison à vie pour avoir tué trois lesbiennes à Buenos Aires

Il a incendié leur chambre

En bref En mai 2024, à Buenos Aires, un homme de 70 ans a incendié la chambre de deux couples lesbiens, tuant trois femmes

Condamné mercredi à la perpétuité pour crime de haine, l’homme se dit innocent ; Amnesty salue un précédent judiciaire historique

En Suisse, le crime de haine n’est pas défini dans la loi ; l’Argentine, mieux classée en matière d’égalité LGBT, a légalisé le mariage homosexuel en 2010, contre 2021 en Suisse

Yannick Weber Blick Newsdesk

Il a mis le feu à leur chambre dans un hôtel familial et, quand une des victimes a essayé de s'enfuir, il l'a repoussée dans les flammes. Mercredi, à Buenos Aires, un homme de 70 ans a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué trois femmes, en mai 2024, dans un quartier au sud de la capitale argentine. Des témoins ont raconté pendant le procès comment l'homme avait tenté d'empêcher les femmes, deux couples lesbiens, de quitter la maison en flammes en les frappant.

L'intervention de tiers ont ensuite permis aux quatre victimes, âgées de 42 à 52 ans, de s'échapper. L'une d'elles est morte quelques heures après, une autre deux jours plus tard et la troisième près d'une semaine après l'incendie. Une seule femme, de 52 ans, s'en est sortie. Comme le racontent les médias argentins et espagnols, l'homme n'a pas justifié son acte lors de l'audience. «Je me sens innocent, c'est tout ce que je peux dire», a-t-il dit.

La prison à perpétuité était la peine maximale. La justice a retenu le motif aggravant de crime de haine basé sur l'orientation sexuelle. Amnesty International a salué un verdict qui constitue un «précédent historique dans la réponse judiciaire aux lesbicides».

L'Argentine plus progressiste que la Suisse

En Suisse, il n'existe pas à proprement parler de notion de «crime de haine» dans la loi pénale. Toutefois, un motif haineux dans un acte criminel peut peser dans l'appréciation des juges et faire passer l'infraction pour un assassinat, avec une peine plus lourde car il contient un «mobile particulièrement odieux» que pour un meurtre.

À noter aussi que dans le classement «LGBT Equality Index», l'Argentine, 19e, se classe devant la Suisse (27e) ou même devant la France (20e), notamment pour des lois de protection plus poussées que chez nous. L'Argentine a légalisé le mariage homosexuel dès 2010, bien avant la Suisse qui l'a accepté en votation en 2021.