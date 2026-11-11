L'ancienne colonie britannique rejoint la liste des membres du Commonwealth qui se débarrassent des lois punissant les relations homosexuelles. Ainsi en a décidé la justice de l'Etat insulaire.

Un petit séjour sur les plages de Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes, ça vous dit? Si vous êtes un couple homosexuel, vous saurez que cet Etat a rejoint la liste des pays dans lesquels vous pouvez vous rendre en risquant un peu moins d'ennuis qu'avant. La plus haute instance judiciaire de Trinité-et-Tobago a annulé mardi des dispositions pénalisant l'homosexualité qui découlaient de l'époque coloniale britannique, dans un arrêt décisif pour les droits des personnes LGBT+.

Jusqu'à 5 ans de prison auparavant

Dans une décision prise à l'unanimité, un collège de cinq juges du Comité judiciaire du Conseil privé, basé à Londres, a jugé qu'une loi de 1986 sur les infractions sexuelles ne pouvait être invoquée pour poursuivre des adultes de même sexe ayant des relations sexuelles privées et consenties. C'est vers cette cour que le système judiciaire de Trinité-et-Tobago, bien qu'indépendant au niveau des tribunaux de première instance et d'appel, s'en remet en dernière instance, comme plusieurs autres Etats et territoires issus de l'empire britannique.

Les personnes condamnées pour «sodomie» risquaient jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et celles pour «indécence grave» deux ans. La bataille juridique a été menée pendant près d'une décennie par le militant des droits des personnes LGBT+ Jason Jones, originaire de cet Etat indépendant depuis 1962. «J'ai prouvé que tout le monde avait tort», s'est-il réjoui auprès de l'AFP, promettant d'élargir son combat à ce qu'il présente comme une «homophobie endémique» dans l'ensemble des Caraïbes.

Des tendances inverses

D'autres Etats des Caraibes ont récemment aboli les lois anti-homosexualité. On peut citer Sainte-Lucie en 2025, ou encore la Barbade, Saint-Christophe-et-Niévès et Antigua-et-Barbuda en 2022. Plus généralement, les pays du Commonwealth sont sur la voie de se débarrasser de ces lois issues de la colonisation britannique. Certains l'ont fait depuis longtemps (Canada, Australie, Afrique du Sud), d'autres ont encore des lois qui interdisent les relations de même sexe (Jamaïque, Ghana, Tanzanie).

La colonisation britannique, souvent citée comme la source des lois anti-homosexualité, n’explique pas tout. Récemment, le Mali et le Niger, par exemple, ont créé des lois punitives qui n’existaient pas auparavant, et ces pays ne sont pas d’ex-colonies britanniques. La répression se durcit aussi au Ghana, en Ouganda ou même en Russie.

En 2026, 65 Etats criminalisent encore les relations homosexuelles, dont plus d'une dizaine ont des lois qui prévoient la peine de mort.