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En Hongrie, la majorité commence à supprimer les lois anti-LGBT+

La Hongrie tourne la page des lois anti-LGBT+ de Viktor Orban. Mardi, le Parlement a voté leur abrogation, une décision saluée comme un progrès pour les droits LGBT+ après un arrêt de la Cour de justice de l'UE.
Publié: il y a 9 minutes
Il s'agit du premier signe clair d'un changement de politique concernant les droits LGBT+ en Hongrie.
Photo: AFP

La nouvelle majorité pro-européenne arrivée en mai en Hongrie a commencé mardi à supprimer des lois anti-LGBT+ qui avaient été adoptées par le nationaliste Viktor Orban et condamnées par la justice européenne.

Le Parlement a adopté par 139 voix pour et 51 contre le texte qui abolit la législation interdisant depuis 2021 au nom de la «protection de l'enfance» l'évocation de l'homosexualité et de l'identité de genre auprès des mineurs. Il s'agit du premier signe clair d'un changement de politique concernant les droits LGBT+ en Hongrie depuis l'arrivée au pouvoir du conservateur Peter Magyar.

«Le fait que les restrictions d'accès aux contenus LGBT+ soient supprimées est certainement une avancée importante et positive», a déclaré Tamas Dombos du groupe de défense des droits Hatter Society.

Peter Magyar affirme que ces modifications permettront à la Hongrie de se conformer au droit européen. Il a toutefois présenté ces changements non comme un rétablissement des droits LGBT+, mais comme un renforcement des règles existantes de protection de l'enfance, «indépendamment de l'orientation sexuelle».

Son parti Tisza dispose d'une confortable majorité des deux tiers lui permettant de se passer du soutien du parti Fidesz de Viktor Orban, qui avait annoncé qu'il voterait contre.

«Homophobes et transphobes»

Viktor Orban avait progressivement restreint les droits LGBT+ en Hongrie, à commencer en 2020 par l'interdiction de la reconnaissance juridique des personnes transgenres.

La législation anti-LGBT+ avait été introduite l'année suivante sous la forme d'un ajout aux règles existantes de protection de l'enfance, officiellement destiné à lutter contre la pédocriminalité. Elle interdisait l'évocation auprès des moins de 18 ans de l'homosexualité et d'une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance.

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Le texte avait suscité l'indignation des militants et de nombreux dirigeants de l'UE, qui dénonçaient la stigmatisation des personnes LGBT+ et l'amalgame établi entre relations homosexuelles et pédocriminalité. L'an dernier, la législation avait été encore durcie pour servir de fondement à l'interdiction des marches des fiertés.

En avril, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la plus haute juridiction de l'UE, a estimé que la loi de 2021 violait «l'identité même» du bloc. A la suite de cet arrêt, la police a autorisé cette année les marches des fiertés. Les modifications votées mardi vont supprimer les «dispositions homophobes et transphobes» de la loi afin de se conformer à la décision de la CJUE, souligne Tamas Dombos.

A la place, la loi va prohiber la pornographie, l'exploitation sexuelle et autres contenus jugés susceptibles de «compromettre gravement le développement physique, intellectuel, émotionnel ou moral de l'enfant». «Mais il reste encore beaucoup à faire», estime M. Dombos. «Et nous ne savons pas si le gouvernement travaille là-dessus», a ajouté le militant des droits LGBT+, citant par exemple l'impossibilité pour les personnes transgenres d'obtenir une reconnaissance légale, même après une transition, ou pour les couples de même sexe d'adopter.

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