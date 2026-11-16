Le prince Harry s’est rendu ce week-end à Lviv, en Ukraine, pour rencontrer des militaires blessés et leurs soignants. En visite privée, il a salué leur rééducation et leur a lancé: «Vous allez gagner la guerre».

En Ukraine, le prince Harry promet la victoire aux soldats blessés

En Ukraine, le prince Harry promet la victoire aux soldats blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Le prince britannique Harry a effectué une visite surprise en Ukraine samedi et dimanche, pour rencontrer des militaires blessés et leurs soignants. «Vous allez gagner la guerre», leur a-t-il assuré.

Le fils cadet du roi britannique Charles III, ancien militaire ayant servi en Afghanistan qui a fait de l'aide aux soldats blessés l'une de ses principales causes, a passé samedi après-midi et dimanche à Lviv, ville historique à l'ouest du pays qui joue un rôle central pour les soins médicaux et la rééducation des soldats blessés.

C'est la quatrième fois qu'Harry se rend en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, sa dernière visite remontant à avril dernier. «À chaque fois que je reviens en Ukraine, je me sens bienvenu. Je ressens de la chaleur», a-t-il déclaré peu après son arrivée, accompagné de quelques journalistes dont l'AFP.

Lors d'une conférence organisée par Superhumans, centre spécialisé dans la rééducation des blessés de guerre, qu'il avait déjà visité en 2025, le prince de 42 ans a salué les progrès médicaux et sociaux du pays devant les soignants et le ministre ukrainien de la santé Viktor Liachko. «Vous allez gagner la guerre et vous aurez ensuite toutes les chances de réussir», leur a-t-il lancé depuis la tribune.

1,4 million d'anciens combattants

Le duc de Sussex a également rencontré des militaires blessés participant aux sélections nationales des prochains Invictus Games, une compétition handisport qu'il a fondée en 2014, lorsqu'il était encore dans l'armée. La prochaine édition doit se tenir du 10 au 17 juillet 2027 à Birmingham (centre de l'Angleterre).

L'Ukraine prévoit d'y envoyer la plus importante délégation de son histoire, avec quelque 60 athlètes, alors que la guerre avec la Russie fait un nombre croissant de blessés graves ayant besoin d'aide pour se reconstruire. L'Ukraine compte plus de 1,4 million d'anciens combattants enregistrés dont au moins 11% sont en situation de handicap.

Le prince a effectué cette visite en Ukraine à titre privé, puisqu'il n'est plus membre actif de la famille royale depuis 2020. Il ne bénéficie plus de protection officielle, bien qu'il plaide pour qu'elle lui soit rendue. La princesse Anne, soeur du roi Charles III, et Sophie, la duchesse d'Edimbourg et belle-soeur du roi, sont les seuls autres membres de la famille royale britannique à avoir été en Ukraine depuis 2022.