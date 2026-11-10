Le couple royal Harry et Meghan s’est rendu au Parlement européen à Bruxelles pour sensibiliser sur la sécurité des enfants en ligne. Meghan, marquée par l’arrestation de son père, a laissé Harry s'exprimer seul lors de l’événement.

En bref Le prince Harry et Meghan Markle ont inauguré le «Lost Screen Memorial» au Parlement européen à Bruxelles le 10 novembre, un projet de leur fondation pour sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux pour les jeunes. Meghan, affectée par l'inculpation récente de son père pour détention d'images pédocriminelles, n'a pas pris la parole.

Thomas Markle, 82 ans, a été arrêté en Floride le 6 novembre pour possession d'images pédocriminelles et fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Meghan a révélé avoir été informée d'accusations similaires en 2019 et a coupé les ponts avec son père depuis plusieurs années.

L'initiative de Harry et Meghan inclut une table ronde sur la réglementation pour protéger les enfants en ligne. Le «Lost Screen Memorial» affiche des portraits d'enfants dont la mort est liée aux réseaux sociaux, visant à interpeller décideurs, entreprises technologiques et société civile.

AFP Agence France-Presse

Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés mardi au Parlement européen à Bruxelles pour défendre la protection des enfants en ligne, un message à la résonance particulière après l'inculpation du père de la duchesse pour détention d'images à caractère pédocriminel. La duchesse de Sussex, toute de noir vêtue, a foulé le tapis rouge déployé à l'entrée du Parlement, en serrant la main du duc habillé d'un costume bleu sombre et d'une cravate assortie, sans faire de déclarations aux journalistes, a constaté l'AFP. «Allez-vous dire quelque chose sur votre père?», a lancé un reporter à Meghan, sans que l'intéressée ne réagisse.

Elle est ensuite apparue plus détendue et souriante lorsqu'elle a été accueillie par la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Il s'agit de la première apparition publique de la duchesse de Sussex – son titre officiel – depuis l'arrestation vendredi en Floride de son père Thomas Markle, qu'elle ne voit plus depuis des années. La duchesse et son époux devaient initialement s'exprimer tous les deux à l'occasion de cet événement, mais seul Harry prendra la parole finalement.

Vu le contexte, Meghan, 45 ans, ne se sent «pas assez forte émotionnellement pour parler en public», selon une source anonyme citée par le quotidien britannique The Telegraph. Le discours du fils cadet du roi Charles III, d'après un de ses amis cité par le Times, portera sur «la protection des enfants» et «pourra s'interpréter de multiples façons». Thomas Markle, 82 ans, a été arrêté vendredi par le FBI dans sa maison de retraite en Floride et inculpé pour détention d'images «d'agression sexuelle sur mineurs, y compris de photos le montrant lui-même en compagnie de filles mineures», à la suite d'une perquisition de deux garde-meubles qu'il louait près de Los Angeles.

Une juge a ordonné une expertise psychiatrique, dont les conclusions devront être rendues d'ici le 20 novembre, disant craindre au vu de son état mental que Thomas Markle ne soit plus «en mesure de comprendre la nature et les conséquences des procédures engagées contre lui, ou de participer à sa défense».

«Appel à l'action»

Après des révélations parues fin octobre dans les tabloïds britanniques, la police des Philippines avait quant à elle confirmé la découverte d'images à caractère pédocriminel dans un ancien domicile de Thomas Markle, situé dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Ce dernier avait rejeté ces accusations. Meghan s'était en octobre dite «profondément bouleversée», tout en révélant avoir été informée dès 2019 de «troublantes» accusations visant son père, avec qui elle-même a coupé les ponts. Elle avait aussi expliqué n'avoir permis aucun contact entre ses deux enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, et leur grand-père maternel afin de les «protéger».

Au Parlement européen, Harry et Meghan vont inaugurer le «Lost Screen Memorial», installation conçue par leur fondation, Archewell, faite d'écrans géants de téléphone affichant des portraits d'enfants et adolescents dont la mort est liée aux réseaux sociaux. Le couple est engagé depuis plusieurs années dans une campagne de sensibilisation sur les dangers auxquels sont exposés les jeunes en ligne.

Le Mémorial «se veut à la fois un hommage aux victimes et un appel à l'action lancé aux décideurs politiques, aux entreprises technologiques et à la société dans son ensemble», selon leur porte-parole. Lors d'une visite en Australie en avril, la duchesse de Sussex avait dit être elle-même «victime de harcèlement et d'attaques» sur les réseaux «chaque jour depuis dix ans».

Harry participera ensuite à une table ronde sur le thème de la règlementation en matière de protection des enfants en ligne. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger d'Harry et Meghan depuis qu'ils sont retournés vivre au Royaume-Uni en août avec leurs deux enfants, après six ans passés aux Etats-Unis. Ils mènent leurs activités à titre privé, et non au nom de la famille royale, depuis qu'ils ont rompu avec cette dernière en 2020. Dimanche, Harry a assisté dans une petite ville anglaise à une cérémonie en l'honneur des soldats morts au combat, loin des commémorations officielles présidées à Londres par le roi Charles III, entouré des principaux membres de la famille royale.