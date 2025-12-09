Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un avion de transport militaire An-22 s'était écrasé mardi dans la région d'Ivanovo, à environ 200 km au nord-est de Moscou, disant n'avoir pas d'informations pour l'heure sur le sort de l'équipage.
«Lors d'un vol d'essai, après des travaux de réparation, un avion de transport militaire An-22 s'est écrasé, l'appareil est tombé dans une zone inhabitée», a indiqué le ministère aux agences de presse russes TASS et Ria Novosti.
Selon le ministère, une équipe de secours se rend sur le site de la catastrophe pour déterminer s'il y a des survivants. Une source anonyme au sein des services de secours a affirmé à l'agence TASS que sept personnes pourraient avoir été à bord de l'avion. Pour l'heure, les autorités russes n'ont pas affirmé que l'incident pourrait être lié au conflit armé en cours contre l'Ukraine.