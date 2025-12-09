Un avion de transport militaire russe An-22 s'est écrasé dans la région d'Ivanovo, à 200 km de Moscou. Le ministère de la Défense n'a pas d'informations sur le sort de l'équipage. Une équipe de secours se rend sur place pour rechercher d'éventuels survivants.

Un avion de transport militaire russe s'écrase à 200 km de Moscou

Un avion de transport militaire russe s'écrase à 200 km de Moscou

AFP Agence France-Presse

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un avion de transport militaire An-22 s'était écrasé mardi dans la région d'Ivanovo, à environ 200 km au nord-est de Moscou, disant n'avoir pas d'informations pour l'heure sur le sort de l'équipage.

«Lors d'un vol d'essai, après des travaux de réparation, un avion de transport militaire An-22 s'est écrasé, l'appareil est tombé dans une zone inhabitée», a indiqué le ministère aux agences de presse russes TASS et Ria Novosti.

Selon le ministère, une équipe de secours se rend sur le site de la catastrophe pour déterminer s'il y a des survivants. Une source anonyme au sein des services de secours a affirmé à l'agence TASS que sept personnes pourraient avoir été à bord de l'avion. Pour l'heure, les autorités russes n'ont pas affirmé que l'incident pourrait être lié au conflit armé en cours contre l'Ukraine.



