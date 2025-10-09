Le président russe Vladimir Poutine a admis la responsabilité de la Russie dans le crash d'un avion azerbaïdjanais fin 2024
Photo: IMAGO/ZUMA Press
AFP Agence France-Presse
Le président russe Vladimir Poutine a reconnu jeudi devant son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev la responsabilité de la Russie dans le crash fin 2024 d'un avion de ligne d'Azerbaijan Airlines, touché par des débris de missiles antiaériens.
A lire aussi
«Les deux missiles qui ont été tirés n'ont pas touché directement l'avion (...), mais ont explosé, peut-être par autodestruction, à quelques mètres, environ 10 mètres», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec Ilham Aliev à Douchanbé, au Tadjikistan. Le crash avait fait 38 morts.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable