Lors du crash, l'avion s'est séparé en deux. Les survivants étaient assis à l'arrière. Photo: keystone-sda.ch

Guido Felder

La vision des passagers de l'avion a dû être horrifique: un missile explose soudainement à côté de l'appareil et ses fragments touchent l'engin, provoquant plus tard son crash. C'est exactement ce qui s'est passé mercredi, selon les premiers rapports de l'enquête, avec l'Embraer 190 portant le numéro de vol J2-8243 d'Azerbaïdjan Airlines.

Pour la compagnie aérienne comme pour les experts aéronautiques occidentaux, il est clair que ce n'est pas une nuée d'oiseaux qui est à l'origine du crash, comme l'a initialement affirmé l'agence aéronautique russe Rosaviatsia. Il s'agirait plutôt de la défense aérienne russe, qui n'a pas pu distinguer l'avion de ligne d'un petit drone ukrainien et l'a pris pour cible. C'est un tir raté qui montre que le système de Poutine présente des faiblesses dévastatrices.

Un expert est du même avis

L'expert militaire Ralph D. Thiele, auteur du livre «Hybride Warführung – Zukunft und Technologien» (Guerre hybride – Avenir et technologies), part lui aussi du principe qu'il a été abattu. Il déclare à Blick: «Les dommages causés à la carlingue par de nombreuses particules de l'extérieur vers l'intérieur indiquent avec une grande probabilité un tir d'un système de défense aérienne moderne – un missile avec une ogive et un détonateur à distance.»

« Cela conduit à des erreurs comme ce tir. D'autres erreurs suivront Ralph D. Thiele, expert militaire »

Pour Ralph D. Thiele, le tir présumé montre clairement que la nervosité règne en Russie en raison des attaques de drones ukrainiens de grande envergure. L'expert militaire en est convaincu: «Cela conduit à des erreurs comme ce tir. D'autres erreurs suivront.»

Atterrissage refusé pour des raisons de sécurité

L'Embraer s'est écrasé mercredi près de la ville d'Aktau au Kazakhstan. Il se rendait de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, à Grozny, dans la république russe de Tchétchénie, et s'était dérouté vers la mer Caspienne en raison d'une «situation d'urgence». Le crash a fait 38 morts. 29 personnes ont survécu.

Le Kremlin a indiqué vendredi après-midi que des drones de combat ukrainiens menaient à ce moment-là des «attaques terroristes» et qu'il n'était donc pas possible de décoller ou d'atterrir à Grozny pour des raisons de sécurité et à cause du brouillard. Aucune information n'a été donnée sur la question de savoir si l'avion avait été touché par un missile ou un drone.

« Désormais, il ne peut plus tenir cette promesse de normalité Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'Université de Saint-Gall »

Ralph D. Thiele est catégorique: «La volonté de mentir pour se protéger est typique des acteurs hybrides et de toute façon symptomatique du Kremlin.» Il est convaincu qu'il y aura d'autres «narrations trompeuses» pendant les clarifications.

Le portail azerbaïdjanais caliber.az évoque un atterrissage d'urgence demandé par les pilotes aux aéroports russes les plus proches, Mineralnyje Vody ou Makhatchkala. Celui-ci aurait été refusé, peut-être dans l'intention de faire s'écraser l'appareil endommagé en poursuivant son vol dans la mer Caspienne et de faire disparaître toutes les traces. Si cette hypothèse est exacte, cela montrerait la perméabilité des informations secrètes vers l'extérieur.

Les Russes font les frais de la guerre

Le crash pose également des problèmes de politique intérieure au président Vladimir Poutine. Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'Université de Saint-Gall, déclare à Blick: «Il a signalé à la population russe qu'elle ne ressentirait rien de la guerre en Ukraine. Désormais, il ne peut plus tenir cette promesse de normalité.»

Car comme les mesures de sécurité sont désormais renforcées dans les aéroports russes et que l'exploitation a été limitée vendredi matin dans les aéroports d'Astrakhan et de Volgograd, les voyageurs russes doivent s'accommoder d'importantes perturbations.

Des routes aériennes dangereuses

Ralph D. Thiele ne comprend pas que des compagnies aériennes civiles choisissent des itinéraires aussi dangereux. «Comme lors de la destruction du MH17 il y a dix ans au-dessus de l'Ukraine, on doit se demander comment les compagnies aériennes peuvent se justifier de voler avec des avions civils au-dessus de zones de combat où la défense aérienne est active!»

« Toutes les compagnies aériennes civiles devraient d'urgence éviter l'ensemble de la zone de guerre Marcus Faber, président de la commission de la défense au Bundestag allemand »

Marcus Faber, président de la commission de la défense au Bundestag allemand, met en garde contre d'autres incidents auprès du RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): «Toutes les compagnies aériennes civiles devraient d'urgence éviter l'ensemble de la zone de guerre – donc exclure les survols de l'Ukraine et de la Russie.» La compagnie aérienne nationale israélienne El Al a déjà réagi et annulé ses vols vers Moscou pour la semaine prochaine.