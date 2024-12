Au moment de l'impact, l'avion s'est enflammé. Photo: X @clashreport

Marian Nadler avec l'AFP

Le crash d'un avion de ligne d'Azerbaijan Airlines au Kazakhstan mercredi a fait 38 morts, a déclaré un vice-Premier ministre kazakhe cité par des médias. «La situation n'est pas très bonne, 38 morts», a déclaré lors d'une réunion le vice-Premier ministre Kanat Bozoumbaïev, cité par l'agence russe Interfax. L'avion comptait 67 personnes à son bord, pour un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie.

Les sauveteurs ont atteint le lieu du crash

Comme le rapporte «Tengrin News», l'avion se rendait de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, à Grozny, dans la république autonome de Tchétchénie en Russie. Il aurait ainsi signalé une urgence. Il avait été détourné auparavant en raison du brouillard.

Les secours sont en train d'éteindre l'incendie sur le lieu du crash, ont indiqué les autorités. Azerbaijan Airlines n'a fait aucun commentaire pour l'instant. Plus tôt dans la journée, les premières informations faisait état d'un bilan de «32 survivants, dont 22 ont été hospitalisés», avait indiqué le ministère kazakh des Situations d'urgence dans un communiqué sur Telegram, en précisant que 150 secouristes avaient été dépêchés sur les lieux du crash.

Visite en Russie interrompue

La première dame d'Azerbaïdjan, Mehriban Alijewa, qui est également la première vice-présidente de ce pays du Caucase, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov ont également présenté leurs condoléances.

Le bureau du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a indiqué que le chef d'Etat avait interrompu une visite en Russie où il devait participer à un sommet informel de la Communauté des Etats indépendants (CEI). Ilham Aliyev aurait ordonné «l'introduction immédiate de mesures urgentes pour enquêter sur les causes de l'accident».

De nombreuses vidéos de l'accident ont certes circulé sur les réseaux sociaux, a poursuivi le président. «Mais les raisons du crash nous sont encore inconnues.» Selon lui, il existe différentes théories. «Cette affaire doit être éclaircie de manière approfondie», a-t-il déclaré, selon l'agence de presse publique Azertag.

Possiblement abattu par la défense aérienne russe

Des blogueurs militaires russes ont déjà fourni une explication. L'avion pourrait être tombé au-dessus du Caucase du Nord, dans des zones où des drones ukrainiens étaient combattus mercredi matin. Le site de suivi des avions Flightradar24 a analysé que l'appareil endommagé avait volé pendant les 74 dernières minutes avec un contrôle limité au-dessus de la mer Caspienne.

Des vidéos diffusées sur la plateforme X montrent les ailes arrière de l'appareil, qui présentent des traces évidentes d'impacts de missiles. Les vidéos ne peuvent pas encore être vérifiées. Un blogueur militaire écrit toutefois déjà que les trous pourraient avoir été causés par un missile antiaérien russe qui a explosé à côté de l'avion. Celui-ci aurait «très probablement» provoqué le crash.

«Il y a eu une explosion»

Toujours sur X, une vidéo montrant l'intérieur de l'avion après le crash a été publiée. On y voit également des passagers survivants tenter de sortir de l'épave en rampant.

Certains passagers auraient déjà fait de brèves déclarations et des commentaires sur ce qui s'est passé. Ainsi, Zaur Mamedov, l'un des survivants, a communiqué: «Il y a eu une explosion. Je ne dirais pas qu'elle était dans l'avion. Là où j'étais assis, la doublure s'est envolée.»

Il a ajouté qu'il a attrapé son gilet de sauvetage et a vu un trou dedans: «J'ai pris la veste et j'ai regardé: il y avait un trou dans la veste. Un éclat d'obus l'avait percé. Après cette explosion, cet éclat d'obus est passé juste entre mes jambes, quelque part à cet endroit et m'a touché. Il a complètement percé la veste.»

Une enquête a été ouverte

Aktau se trouve dans l'ouest du Kazakhstan. Les avions modernes sont en principe conçus pour résister aux collisions avec les oiseaux. Mais dans les cas graves, les collisions avec des volatiles peuvent encore mettre les engins en danger.

Les autorités du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan ont ouvert une enquête sur l'accident. Le parquet général azerbaïdjanais a indiqué qu'une équipe d'enquêteurs avait été envoyée au Kazakhstan. Le ministère kazakh de l'Intérieur a déclaré que l'enquête portait notamment sur des accusations de «violation des règles de sécurité» dans le trafic aérien.