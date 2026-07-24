Un avion de chasse furtif russe s'est écrasé peu après son décollage près de Moscou. Les autorités privilégient la piste d'une défaillance technique. Le Soukhoï Su-57 est considéré comme l'appareil de combat le plus moderne de l'armée russe.

Un avion de chasse russe dernier cri s'écrase peu après son décollage

Un avion de chasse russe dernier cri s'écrase peu après son décollage

Wiebke Köhne

Selon plusieurs médias russes, un avion de chasse Su-57 s'est écrasé jeudi dans une zone inhabitée près de Moscou alors qu'il venait tout juste de décoller. Le pilote aurait réussi à s'éjecter et à survivre ainsi à l'accident.

Les autorités russes privilégient officiellement la thèse d'une défaillance technique. Mais, selon la revue britannique «Military Watch Magazine», des sources russes évoquent une autre hypothèse: le Su-57 aurait été abattu par erreur par l'unité de défense aérienne territoriale volontaire BARS-Moscou. Si cette version se confirmait, elle constituerait un sérieux revers pour le Kremlin et son président Vladimir Poutine.

Construit par Soukhoï, le Su-57 fait l'objet d'une production en série 2019. Mais selon le magazine allemand «Flug Revue», le nombre d'appareils en service actuellement dépasserait à peine la vingtaine, les capacités du pays étant très limitées.

Mais pourquoi le Su-57 est-il considéré comme le fleuron de l'aviation de combat russe? Voici quelques éléments de réponse.

Un engin furtif

Conçu comme un chasseur multirôle, le Su-57 est capable de mener des frappes de précision contre des cibles aussi bien aériennes que terrestres. L'appareil est doté de matériaux qui absordent les ondes radar, le rendant plus difficilement détectable. Plusieurs experts estiment toutefois que cette technologie furtive reste moins performante que celle de ses principaux concurrents occidentaux.

Supercroisière

Pour faire honneur à son statut d'avion de combat de cinquième génération, le Su-57 a été doté d'une capacité de supercroisière: il peut ainsi maintenir une vitesse supersonique sur de longues distances sans recourir à la postcombustion. Cette performance dépend toutefois de la motorisation. Par le passé, le magazine allemand «Flug Revue» avait mis en doute les capacités du Su-57 dans ce domaine. Les appareils équipés du nouveau moteur AL-51F1 seraient désormais en mesure d'atteindre cet objectif. Cette version bénéficie également de nouvelles tuyères, dont la forme améliore aussi les qualités furtives de l'avion.Options d'armement

Armement de longue portée

Selon «Focus», les missiles de croisière Kh-59MK2 et Kh-69 figurent parmi les principales armes embarquées par le Su-57. Le Kh-69 disposerait d'une portée pouvant atteindre 400 kilomètres et serait capable de voler à très basse altitude afin d'échapper aux défenses adverses. Dans sa configuration standard, ces armes intégrées sont logées dans des soutes internes afin de préserver la furtivité de l'appareil. «Flug revue» relève également la présence occasionnelle de points d'emport sous le fuselage et les ailes.

Connectivité extrême

D'après le «Military Watch Magazine», le Su-57 dispose de liaisons de données nettement plus évoluées que les précédents avions de combat russes, ce qui lui permet de jouer un rôle central dans la collecte et le partage d'informations sur le champ de bataille. Les futures versions pourraient accueillir un second membre d'équipage et servir de plateforme mobile de commandement, notamment pour coordonner des attaques de drones.s