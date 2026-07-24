DE
FR

Une humiliation pour Poutine
Un avion de chasse russe dernier cri s'écrase peu après son décollage

Un avion de chasse furtif russe s'est écrasé peu après son décollage près de Moscou. Les autorités privilégient la piste d'une défaillance technique. Le Soukhoï Su-57 est considéré comme l'appareil de combat le plus moderne de l'armée russe.
Publié: 17:31 heures
1/4
Cet avion de type Su-57 se serait écrasé jeudi près de Moscou, peu après son décollage.
Photo: Screenshot / Telegram
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke Köhne

Selon plusieurs médias russes, un avion de chasse Su-57 s'est écrasé jeudi dans une zone inhabitée près de Moscou alors qu'il venait tout juste de décoller. Le pilote aurait réussi à s'éjecter et à survivre ainsi à l'accident.

Les autorités russes privilégient officiellement la thèse d'une défaillance technique. Mais, selon la revue britannique «Military Watch Magazine», des sources russes évoquent une autre hypothèse: le Su-57 aurait été abattu par erreur par l'unité de défense aérienne territoriale volontaire BARS-Moscou. Si cette version se confirmait, elle constituerait un sérieux revers pour le Kremlin et son président Vladimir Poutine.

Construit par Soukhoï, le Su-57 fait l'objet d'une production en série 2019. Mais selon le magazine allemand «Flug Revue», le nombre d'appareils en service actuellement dépasserait à peine la vingtaine, les capacités du pays étant très limitées.

Mais pourquoi le Su-57 est-il considéré comme le fleuron de l'aviation de combat russe? Voici quelques éléments de réponse.

Un engin furtif

Conçu comme un chasseur multirôle, le Su-57 est capable de mener des frappes de précision contre des cibles aussi bien aériennes que terrestres. L'appareil est doté de matériaux qui absordent les ondes radar, le rendant plus difficilement détectable. Plusieurs experts estiment toutefois que cette technologie furtive reste moins performante que celle de ses principaux concurrents occidentaux.

A lire aussi
Russie: la Banque centrale abaisse son taux directeur à 14%, malgré l'inflation
La crise économique s'aggrave
Poutine mise sur la manne pétrolière pour éponger les dégâts
En soutien à Poutine, la Chine sanctionne les Européens
Des biens à double usage?
En soutien à Poutine, la Chine sanctionne les Européens

Supercroisière

Pour faire honneur à son statut d'avion de combat de cinquième génération, le Su-57 a été doté d'une capacité de supercroisière: il peut ainsi maintenir une vitesse supersonique sur de longues distances sans recourir à la postcombustion. Cette performance dépend toutefois de la motorisation. Par le passé, le magazine allemand «Flug Revue» avait mis en doute les capacités du Su-57 dans ce domaine. Les appareils équipés du nouveau moteur AL-51F1 seraient désormais en mesure d'atteindre cet objectif. Cette version bénéficie également de nouvelles tuyères, dont la forme améliore aussi les qualités furtives de l'avion.Options d'armement

Armement de longue portée

Selon «Focus», les missiles de croisière Kh-59MK2 et Kh-69 figurent parmi les principales armes embarquées par le Su-57. Le Kh-69 disposerait d'une portée pouvant atteindre 400 kilomètres et serait capable de voler à très basse altitude afin d'échapper aux défenses adverses. Dans sa configuration standard, ces armes intégrées sont logées dans des soutes internes afin de préserver la furtivité de l'appareil. «Flug revue» relève également la présence occasionnelle de points d'emport sous le fuselage et les ailes.

Connectivité extrême

D'après le «Military Watch Magazine», le Su-57 dispose de liaisons de données nettement plus évoluées que les précédents avions de combat russes, ce qui lui permet de jouer un rôle central dans la collecte et le partage d'informations sur le champ de bataille. Les futures versions pourraient accueillir un second membre d'équipage et servir de plateforme mobile de commandement, notamment pour coordonner des attaques de drones.s

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus