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Conquérir tout le Donbass
Poutine satisfait de la dynamique de ses troupes en Ukraine

Vladimir Poutine affirme une avancée «positive» de ses troupes en Ukraine, visant à contrôler les 10% restants de Donetsk. L’armée russe revendique la prise de deux localités, mais ces affirmations restent non vérifiées.
Publié: il y a 5 minutes
La cadence de progression sur la ligne de front s'est nettement accélérée, assure Vladimir Poutine.
Photo: Russian Presidential Press Service via AP
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AFP Agence France-Presse

Vladimir Poutine a jugé vendredi «positive» la dynamique de ses troupes sur le front en Ukraine, estimant qu'il leur restait à conquérir un peu plus de 10% de la région ukrainienne de Donetsk (est) dans le Donbass.

«Dans l'ensemble, je constate que la dynamique des actions de nos groupements de force est positive», a déclaré le président russe lors de la visite d'un centre de commandement militaire, selon des images diffusées par le Kremlin. «L'offensive des formations et unités des forces armées se déroule sur toute la ligne de front et la cadence de progression s'est nettement accélérée», a-t-il poursuivi, lisant une déclaration assis à une table et vêtu d'un uniforme militaire.

Lors de cette réunion, le chef de l'état-major russe, Valéri Guerassimov, lui a annoncé la prise de deux localités au coeur des combats dans la région de Donetsk: Oleksiévo-Droujkivka et Dobropillia. L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces revendications de source indépendante.

Conquérir tout le Donbass

Oleksiiévo-Droujkivka est située à environ une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau au sud de Kramatorsk, l'un des deux derniers grands bastions ukrainiens dans la région. «Bien sûr, l'un des objectifs principaux demeure la libération de la République populaire de Donetsk», nom donné par Moscou à la région de Donetsk, a également réaffirmé Vladimir Poutine, estimant que «un peu plus de 10%» de cette région était toujours sous contrôle ukrainien.

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Selon les analystes militaires, les deux armées se neutralisent largement le long d'une vaste ligne de front caractérisée par une «zone de mort» de plusieurs kilomètres de profondeur, où les attaques de drones compliquent tout mouvement.

Ces dernières semaines, toujours dans la région de Donetsk, l'armée ukrainienne a regagné du terrain à la faveur d'une contre-offensive, baptisée Vivaldi et visant à éloigner les troupes russes au nord-est des villes clés de Sloviansk et Kramatorsk.

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